Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, celebró que la empresa estadounidense Flex invertirá mil millones de dólares en México para mejorar su planta que se encuentra en el estado hidrocálido y que impactará directamente el desarrollo económico de la región.

La mandataria estatal señaló que esta inversión es resultado de las estrategias que han posicionado a Aguascalientes con buenos indicadores de seguridad, estabilidad laboral, competitividad y mano de obra calificada, acciones que han fortalecido la confianza empresarial.

Aguascalientes fortalece desarrollo económico con capital extranjero

Tere Jiménez destacó que la inversión impactará en el dinamismo económico, al mismo tiempo que se generan empleos de calidad y mayores oportunidades de desarrollo para las y los habitantes.

“Tener inversiones de este nivel en nuestro estado significa más crecimiento, más empleos y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Seguiremos trabajando para que Aguascalientes continúe siendo un destino atractivo para la inversión nacional e internacional” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Inversión de Flex impulsará empleos en Aguascalientes (cortesía)

Por otra parte, se detalló que, durante la Mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el 2026 y 2028 se realizará una inversión millonaria en temas de inteligencia artificial y centros de datos, que impactará positivamente a Aguascalientes, Guadalajara y Chihuahua.

Finalmente, Tere Jiménez aseguró que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la confianza empresarial para seguir atrayendo inversiones millonarias al estado y elevar la calidad de vida.