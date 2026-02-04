Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, encabezó la inauguración de la nueva planta de Sistemas de Arneses K&S Mexicana S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial San Francisco, proyecto que consolida a la entidad como un polo estratégico para la industria automotriz y la generación de empleo.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que Aguascalientes avanza con paso firme para consolidarse como uno de los principales referentes de la industria automotriz en el país.

Subrayó que la apertura de esta instalación estratégica representa una inversión de 31 millones de dólares, equivalentes a 590 millones de pesos, y contempla la creación de más de 200 nuevos empleos.

Aguascalientes lidera inversión extranjera japonesa: Tere Jiménez

Tere Jiménez señaló que Aguascalientes es el estado con mayor inversión extranjera directa japonesa, con más de 7 mil 865 millones de dólares acumulados, además de la operación de 138 empresas con capital japonés, que generan más de 66 mil empleos directos y 120 mil indirectos.

Asimismo, destacó que durante la actual administración se han captado más de 57 mil millones de pesos en inversiones nacionales, internacionales y locales, lo que ha permitido fortalecer la seguridad, la certeza jurídica, la infraestructura y la formación de capital humano, a fin de garantizar condiciones óptimas y certidumbre a largo plazo para quienes apuestan por el estado.

Tadamuri Sano, director ejecutivo de la compañía, destacó que la expansión en Aguascalientes responde a la confianza en el talento local, la estabilidad del entorno de negocios y la colaboración efectiva con las autoridades. Señaló que la nueva planta marca una etapa de evolución tecnológica y eficiencia productiva que permitirá fortalecer la presencia global de la empresa desde México.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, enfatizó que el crecimiento de la empresa en la entidad es resultado de una relación de confianza y trabajo conjunto.

Reafirmó que Aguascalientes mantiene un compromiso permanente con la inversión productiva y aseguró que este proyecto eleva tanto a la compañía como al estado a un nuevo nivel de producción con visión y éxito a largo plazo.

En su intervención, Kenji Kojima, presidente de Sistemas de Arneses K&S Mexicana, expresó su agradecimiento por el respaldo institucional y reconoció a Aguascalientes como un socio estratégico para la expansión de la firma.

Durante la ceremonia se realizó la entrega formal de la carta de inversión a la gobernadora, con lo que la empresa suma tres plantas en el estado, reflejo de una relación de largo plazo basada en resultados, innovación y crecimiento compartido.

Tere Jiménez inaugura planta automotriz de Sistemas de Arneses K&S Mexicana. (Cortesía)

Al evento asistieron Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Bety Montoya, diputada local.

Así como Kenji Ikeda, vicepresidente de K&S Mexicana; Emmanuel Alfara, asistente del vicepresidente; Hideo Okamoto, gerente de grupo de la Planta Aluminio; Yohei Shimoda, gerente general de la Planta Cobre; Agustín Miramontes, gerente general de la Planta Aluminio; y Fabián Gaxiola, asistente de vicepresidente.