Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, encabezó el arranque de los trabajos de las Mesas de Inteligencia, Judicialización y Operativa, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional entre los gobiernos federal y estatales para consolidar las acciones a favor de la paz en todo el país.

Durante el inicio de esta estrategia regional de seguridad, la mandataria estatal refrendó su compromiso con el trabajo conjunto entre entidades y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cuenten con Aguascalientes; seguiremos trabajando en coordinación con los estados de la región y con las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr una paz duradera en nuestra entidad y en todo el país. Tere Jiménez

Tere Jiménez resalta a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país

La gobernadora Tere Jiménez destacó que, como resultado de las acciones impulsadas en la entidad y del trabajo coordinado, Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país.

Precisó que en noviembre de 2025 se registraron cero homicidios, además de que se reporta un avance del 75 por ciento en la detención de objetivos prioritarios, lo que refleja la efectividad de la estrategia de seguridad implementada.

Por su parte, el comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez, explicó que la finalidad de estas mesas es reforzar las labores de inteligencia, generar información oportuna y de calidad, fortalecer las carpetas de investigación y diseñar operativos conjuntos y efectivos contra la delincuencia en toda la región.

En estos grupos de trabajo participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, así como las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

Tere Jiménez encabeza mesas de seguridad regional para fortalecer la paz (Cortesía)

Durante el evento, realizado en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, estuvieron presentes la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Homero Edmundo Blanco Lozada; así como autoridades federales y estatales en materia de seguridad y justicia.