Tere Jiménez logró que Aguascalientes registrara un crecimiento anual de 2.3 por ciento en su actividad económica durante el tercer trimestre de 2025, lo que permitió a la entidad ubicarse entre los primeros lugares del país con mayor incremento, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el INEGI.

Tere Jiménez destaca el dinamismo económico de Aguascalientes frente al contexto nacional

La gobernadora Tere Jiménez resaltó que la economía de Aguascalientes mantiene un dinamismo favorable frente al contexto económico general del país, el cual registró una disminución anual promedio de 0.1 por ciento durante el mismo periodo de referencia.

Señaló que estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto entre el sector productivo y el Gobierno, respaldado por políticas públicas estratégicas y por el talento humano altamente competitivo de la entidad, lo que consolida a Aguascalientes como uno de los polos con mejor desempeño económico en México.

Aguascalientes se coloca entre los líderes de crecimiento económico en México. (Cortesía)

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, puntualizó que en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, Aguascalientes registra un crecimiento de 1.5 por ciento, cifra muy superior al 0.1 por ciento que acumula el país.

Agregó que la entidad suma tres trimestres consecutivos con variación anual positiva, consolidando una tendencia de crecimiento continuo, impulsada principalmente por sectores clave como la construcción, las manufacturas, el comercio y los servicios.