La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración del Centro de Capacitación para Latinoamérica de la empresa china ZOOMLION, así como el inicio de operaciones del área de ensamble final de tractores y maquinaria agrícola en Aguascalientes.

La inversión asciende a 90 millones de pesos y permitirá la generación de más de 400 empleos directos e indirectos, fortaleciendo el desarrollo industrial y agroindustrial del estado.

La mandataria estatal destacó que esta inversión confirma que Aguascalientes cuenta con las condiciones necesarias para competir en la economía global, además de representar una oportunidad estratégica para impulsar industrias de mayor especialización y fortalecer la productividad agrícola mediante tecnología y capacitación técnica.

Aguascalientes destaca por su infraestructura y seguridad para atraer inversiones

Tere Jiménez resaltó que el estado se ha consolidado como una entidad con talento, infraestructura, seguridad, paz social y visión de futuro, factores que generan confianza para la llegada de nuevas inversiones internacionales.

Además, subrayó que el crecimiento económico debe traducirse en empleos, oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias hidrocálidas, por lo que el gobierno estatal mantiene un acompañamiento cercano con el sector productivo.

Por su parte, William Tan, vicepresidente ejecutivo para las Américas de ZOOMLION, explicó que el nuevo centro ubicado al sur de la capital tiene como objetivo fortalecer la capacitación técnica especializada para mercados latinoamericanos y potenciar el desarrollo del sector agroindustrial y de maquinaria pesada.

Asimismo, destacó que Aguascalientes fue elegido por ser un punto estratégico para atender toda América Latina, además de contar con una sólida base industrial y agrícola que facilitará la operación y expansión de la empresa en la región.

También señaló que el complejo ofrecerá exhibición de maquinaria, refacciones, reparación, ensamble y capacitación especializada adaptada a las necesidades agrícolas de los productores latinoamericanos.

Tere Jiménez inaugura Centro de Capacitación de ZOOMLION, generará 400 empleos. (Cortesía)

ZOOMLION fortalece presencia industrial en Aguascalientes

El subrepresentante de la Oficina de Representación en México del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Luo Aihu, afirmó que este nuevo centro representa una actualización importante en las inversiones de largo plazo de ZOOMLION en México.

Indicó que el proyecto fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de maquinaria agrícola, impulsará la mecanización de pequeños y medianos productores y contribuirá al desarrollo de la agricultura moderna en México.

Además, destacó que esta inversión permitirá ampliar la cooperación en áreas como transferencia tecnológica, capacitación profesional y coordinación de cadenas industriales.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), señaló que actualmente operan en Aguascalientes 17 empresas de origen chino, las cuales generan alrededor de 4 mil empleos.

El funcionario agregó que el estado mantiene una cartera de proyectos futuros que refleja el creciente interés internacional por invertir en Aguascalientes y fortalecer las cadenas de valor locales.

Cabe destacar que ZOOMLION es una empresa especializada en maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y equipo industrial pesado, con presencia comercial y de servicio en más de 140 países y regiones.