Tere Jiménez encabezó la primera reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz tras la conclusión de la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde reconoció el compromiso de las corporaciones que participaron en el operativo especial de seguridad.

El dispositivo “Feria Segura 2026” contó con la participación de 2 mil 600 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales, cuerpos de emergencia y Protección Civil, logrando concluir la verbena con saldo blanco y en un ambiente de orden, seguridad y convivencia familiar.

Tere Jiménez llama a reforzar la seguridad en Aguascalientes

La gobernadora subrayó que el operativo implementado durante la Feria Nacional de San Marcos cumplió con éxito su objetivo; sin embargo, destacó que la tarea de proteger a las familias de Aguascalientes debe mantenerse de manera permanente.

Por ello, llamó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno a mantener la coordinación institucional, reforzar la presencia operativa y no bajar la guardia para preservar la paz y la tranquilidad en todo el estado.

Además, Tere Jiménez señaló que el éxito alcanzado durante la feria representa solo una parte del trabajo diario que se realiza en materia de seguridad, por lo que reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y de vigilancia.

Tere Jiménez destaca saldo blanco en la Feria de San Marcos y pide mantener coordinación. (Cortesía)

La mandataria estatal destacó que la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las corporaciones municipales, la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de emergencia ha sido clave para que Aguascalientes continúe posicionándose como una de las entidades más seguras del país.

Finalmente, exhortó a las instituciones de seguridad a seguir trabajando en un solo frente, con unidad, disciplina y compromiso, para que las familias puedan vivir con tranquilidad, confianza y calidad de vida.

En la reunión participaron representantes de corporaciones de seguridad, procuración de justicia, inteligencia, Protección Civil y autoridades estatales y municipales relacionadas con la construcción de paz en Aguascalientes.