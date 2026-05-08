Tere Jiménez participó en la Segunda Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), realizada en Aguascalientes, donde destacó la importancia de fortalecer un sistema judicial cercano, moderno y eficiente.

Durante el encuentro, la gobernadora señaló que la justicia representa un eje fundamental para el desarrollo del país, además de contribuir al fortalecimiento democrático, la protección del patrimonio familiar y la consolidación de instituciones más sólidas y confiables.

CONATRIB destaca avances de Aguascalientes en justicia y seguridad

Tere Jiménez exhortó a jueces y magistrados a desempeñar su labor con sensibilidad y transparencia para garantizar la protección permanente de los derechos y libertades de la población. También resaltó que una atención digna y humana fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

Por su parte, Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB, reconoció el trabajo realizado en Aguascalientes y destacó que la entidad se ha consolidado como referente nacional en seguridad, crecimiento y calidad de vida.

Además, señaló que el Poder Judicial de Aguascalientes sobresale por la implementación de tecnología, la capacitación constante y las acciones para disminuir el rezago judicial, así como por impulsar mecanismos de mediación y fortalecimiento de la paz social.

Aguascalientes fortalece justicia y Estado de Derecho en Asamblea Nacional de la CONATRIB. (Cortesía)

Aguascalientes fortalece el Estado de Derecho y la confianza institucional

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, recordó que Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2023-2024.

Explicó que este resultado refleja avances en certeza jurídica, fortalecimiento institucional y mejores condiciones para la inversión, la seguridad y el desarrollo económico de la entidad.

También reconoció el respaldo institucional de Tere Jiménez para fortalecer la justicia y el Estado de Derecho, factor que permitió que Aguascalientes fuera sede de la Segunda Asamblea Ordinaria de la CONATRIB.

Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno participaron presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades del país, así como jueces, magistrados y autoridades estatales y municipales.