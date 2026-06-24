La gobernadora Tere Jiménez se reunió con el embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze, para fortalecer los lazos económicos, culturales y de cooperación entre ambas regiones.

Durante el encuentro, la mandataria estatal reconoció la contribución de la comunidad alemana al desarrollo de Aguascalientes y destacó el interés de ese país por continuar colaborando en áreas estratégicas como la innovación, la tecnología, la educación, el campo y la seguridad.

Alemania consolida su presencia empresarial en Aguascalientes

Tere Jiménez destacó la sólida relación que Aguascalientes mantiene con Alemania, la cual ha permitido atraer inversiones, generar empleos y fortalecer proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en la entidad.

Subrayó que actualmente operan 16 empresas alemanas en el estado, principalmente en sectores como la industria automotriz, autopartes, manufactura avanzada, ingeniería, logística y servicios especializados.

Durante la reunión también se realizó la presentación oficial de Bernd Rohde como nuevo cónsul honorario de Alemania en León, Guanajuato. En este contexto, ambas partes dialogaron sobre oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en temas como:

Innovación industrial

Educación dual

Formación de talento

Desarrollo tecnológico

Vinculación empresarial

La gobernadora señaló que Aguascalientes se mantiene como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera gracias a su ubicación estratégica, capital humano especializado, infraestructura y condiciones de certeza para los negocios.

Inversión alemana en Aguascalientes supera los 96 millones de dólares en 2026

La mandataria informó que durante el primer trimestre de 2026 la inversión extranjera directa proveniente de Alemania alcanzó los 96.3 millones de dólares en Aguascalientes, cifra que refleja la confianza de los inversionistas en el potencial económico del estado.

Además, destacó que Alemania ocupa el tercer lugar entre los países con mayor inversión extranjera directa en la entidad.

Tere Jiménez recordó que durante su administración se han concretado tres inversiones relevantes de empresas alemanas: Balluff, Contitech y Bosch, que en conjunto representan 34 millones de dólares y la generación de mil 300 empleos.

Por su parte, el embajador Clemens Von Goetze destacó las condiciones favorables que ofrece Aguascalientes para ampliar la cooperación entre Alemania y el estado, no solo en materia económica, sino también en ámbitos educativos, científicos y culturales.

Finalmente, Bernd Rohde señaló que su nueva responsabilidad como cónsul honorario permitirá fortalecer los vínculos económicos, empresariales, académicos y culturales entre Alemania y la región Bajío, además de impulsar nuevas oportunidades de colaboración en temas como sostenibilidad, ciudades inteligentes, desarrollo industrial y tecnología.

En la reunión también participaron autoridades estatales, representantes de la Embajada de Alemania en México y funcionarios de los sectores educativo, cultural y económico de Aguascalientes.