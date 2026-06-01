Aguascalientes cerró el primer trimestre de 2026 con una captación de 342.1 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), cifra que representa un incremento de 211.4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.

Los resultados colocan a la entidad en su mejor arranque de año en casi una década y reflejan la confianza de inversionistas internacionales en el estado.

Japón lidera la inversión extranjera que llega a Aguascalientes

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que Japón encabezó la captación de inversión durante este periodo con 144 millones de dólares, seguido por Alemania, con 96.3 millones de dólares, y Estados Unidos, con 66.6 millones de dólares.

Además, destacó la llegada de capital proveniente de países como Argentina, Brasil, Corea, España y China, lo que fortalece la diversificación de los mercados que apuestan por el desarrollo económico de la entidad.

El funcionario señaló que las industrias manufactureras concentraron la mayor parte de la inversión al captar 271.8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 127 por ciento respecto a los primeros tres meses del año pasado.

Aguascalientes registra récord de inversión extranjera directa en 2026. (Cortesía)

Estos indicadores representan el mejor primer trimestre de los últimos nueve años y confirman la fortaleza del entorno de negocios de Aguascalientes, que continúa consolidándose como uno de los destinos más competitivos para la inversión a nivel nacional e internacional.

Garza de Vega destacó que estos resultados responden al trabajo coordinado impulsado por la gobernadora Tere Jiménez, cuya estrategia de desarrollo económico ha permitido fortalecer la atracción de inversiones y generar condiciones favorables para el crecimiento de la entidad.