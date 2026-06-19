La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con directivos y profesores del Centro de Electromovilidad de la Universidad de California Davis, con el objetivo de impulsar la preparación de las y los jóvenes en áreas estratégicas para la economía global.

Durante el encuentro se analizaron las tendencias internacionales en movilidad, innovación tecnológica y formación de talento especializado, además de explorar oportunidades de colaboración académica y de investigación.

La gobernadora Tere Jiménez busca fortalecer el talento especializado con instituciones líderes en investigación. (CORTESÍA )

Tere Jiménez apuesta por la innovación y el desarrollo económico

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez subrayó que la colaboración con instituciones de prestigio internacional permite acercar a las y los jóvenes a las tendencias globales y abrir nuevas oportunidades para su desarrollo profesional.

Asimismo, destacó que el intercambio de conocimiento, la investigación y la innovación son elementos fundamentales para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, también compartió los avances que registra el estado en materia de educación, desarrollo industrial y electromovilidad, y destacó las alianzas que se han establecido entre universidades, centros de investigación e industria.

Estas estrategias buscan formar perfiles altamente especializados para atender las necesidades de sectores como la electromovilidad, los semiconductores, la manufactura avanzada, la automatización y la inteligencia artificial.

Bajo este contexto, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que vincula la educación, innovación y desarrollo económico, con el propósito de que más jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para competir en un entorno global.

Con ello, Aguascalientes busca consolidarse como un referente en la formación de talento especializado y en la atracción de industrias vinculadas con las nuevas tecnologías.