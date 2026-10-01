Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, entregó vehículos tácticos, armamento y municiones a corporaciones de seguridad estatales y municipales, como parte del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia que impulsa su administración.

El equipamiento fue destinado a la Policía Estatal y a las 11 corporaciones municipales, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y de respuesta. La entrega incluye dos vehículos tácticos blindados, 142 armas de fuego y más de 927 mil municiones.

Durante el evento, la gobernadora señaló que mantener la paz y tranquilidad de las familias es una prioridad de su administración, por lo que continuará la inversión en equipamiento para las instituciones encargadas de la seguridad.

Tere Jiménez entrega vehículos tácticos blindados a la Policía Estatal

Como parte de la estrategia, se entregaron dos vehículos tácticos blindados Ford F-250 Black Mamba 2026, destinados a la Policía Estatal de Aguascalientes.

Las unidades cuentan con equipamiento especializado para fortalecer las labores operativas y la capacidad de respuesta de los elementos policiales ante las distintas situaciones que atienden en el estado.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, destacó que la entrega representa un fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones y señaló que los vehículos permitirán mejorar el despliegue y la respuesta de los elementos.

Martínez Romo también afirmó que la Policía Estatal cuenta con un 73.7 por ciento de confianza ciudadana, porcentaje que, de acuerdo con lo señalado durante el evento, se encuentra por encima de la media nacional.

Aguascalientes entrega 142 armas y más de 927 mil municiones

El equipamiento entregado también contempla 142 armas de fuego y más de 927 mil municiones para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad.

El armamento incluye armas cortas calibre 9 milímetros y armas largas calibre 7.62, mientras que las municiones corresponden a los calibres 9 milímetros, 5.56 y 7.62.

Los recursos fueron distribuidos entre la Policía Estatal y las corporaciones de seguridad de los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.

Policía Estatal y municipios fortalecen su capacidad operativa

Durante el evento, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, Claudia Gabriela Díaz Herrera y Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez, señalaron que contar con nuevo equipamiento representa un respaldo para las labores que realizan diariamente.

La entrega forma parte de las acciones contempladas por el gobierno estatal para fortalecer a las instituciones de seguridad y mejorar sus herramientas de trabajo.

En el acto también estuvieron autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; y representantes de la Guardia Nacional y de la 14/a. Zona Militar.

Con esta entrega, el gobierno de Tere Jiménez señaló que continuará fortaleciendo las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad de Aguascalientes.