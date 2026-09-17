Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, destacó una inversión de 300 millones de pesos de C3ntro Telecom para fortalecer la infraestructura de conectividad digital en el estado, como parte del proyecto TIKVA.

La iniciativa contempla la instalación de más de 100 kilómetros de fibra óptica subterránea y la puesta en marcha de un Centro de Datos en el sur del municipio capital, con lo que Aguascalientes busca consolidarse como un nodo estratégico dentro del corredor digital México-Estados Unidos.

Durante la inauguración del primero de los 34 Centros de Datos contemplados en el proyecto, Tere Jiménez señaló que este tipo de infraestructura fortalece la posición de Aguascalientes para el desarrollo de servicios tecnológicos y de comunicación.

Proyecto TIKVA conectará Aguascalientes con Estados Unidos

Simón Masri Askenazi, fundador y presidente del Consejo de Administración de C3ntro Telecom, explicó que el proyecto contempla más de 100 kilómetros de fibra óptica troncal, completamente subterránea, además del Centro de Datos ubicado al sur de la capital.

En total, TIKVA contempla el desarrollo de 2 mil 500 kilómetros de infraestructura digital para fortalecer la conectividad entre Querétaro y Phoenix, Arizona, con un recorrido que contempla ocho estados del país, entre ellos Aguascalientes.

De acuerdo con la información presentada, el proyecto registra un avance superior al 85 por ciento y busca conectar a industrias y plantas de manufactura que requieren mayores niveles de velocidad, capacidad y confiabilidad.

Aguascalientes se fortalece como nodo digital del corredor Norte-Bajío

Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, señaló que esta infraestructura permitirá consolidar a Aguascalientes como un punto estratégico de conectividad.

Con la nueva red, operadores, centros de datos y empresas podrán acceder a servicios de alta velocidad, capacidad y confiabilidad, lo que abre nuevas posibilidades para sectores relacionados con el desarrollo de software, servicios en la nube, analítica de datos e inteligencia artificial.

También se contempla su aprovechamiento para actividades de ingeniería, diseño y servicios especializados dirigidos a clientes en distintos mercados.

El funcionario señaló que, dentro de la nueva economía digital, la conectividad se ha convertido en un factor fundamental para definir dónde invertir, desarrollar tecnología y competir en los mercados globales.

C3ntro Telecom pone en marcha Centro de Datos en Aguascalientes

El Centro de Datos ubicado en el sur del municipio capital forma parte de los 34 centros contemplados dentro del proyecto TIKVA.

Durante el evento también estuvieron presentes Eli Sitt, director general de C3ntro Telecom; Salomón Masri Askenazi, vicepresidente de Planeación, y Meir Levy, director de Relaciones Institucionales y Regulación de C3ntro Telecom.

Asimismo, acudieron el diputado federal Paulo Martínez López; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Salvador Ortiz, director general de Seguridad Pública del Estado.