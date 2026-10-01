A cuatro años de asumir la gubernatura de Aguascalientes, Tere Jiménez presentó ante el Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno, en el que realizó un balance de los avances alcanzados durante esta etapa de su administración.

En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, la gobernadora, Tere Jimenez entregó el documento a las y los diputados que integran la LXVI Legislatura local, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Emanuelle Sánchez Nájera. Las y los legisladores tendrán a su disposición el informe para su revisión y análisis.

Con certeza les digo que viene lo mejor. Vamos a seguir trabajando para que lo alcanzado se conserve, crezca y abra paso a una etapa de más logros para nuestro estado. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

La gobernadora señaló que los avances alcanzados durante estos cuatro años son resultado de un Aguascalientes que evoluciona y abre camino hacia nuevas oportunidades.

Hoy rendimos cuentas y presentamos los resultados que nos hablan de lo que hemos hecho juntos por el progreso, la paz social y la unidad. Hemos llegado hasta aquí porque los tres poderes, los municipios, los sectores sociales y la entrega de la gente buena han hecho posible que sumemos voluntades en una misma dirección. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez entrega su Cuarto Informe de Gobierno (cortesía )

Destacan acciones en seguridad, economía y desarrollo social

La gobernadora, Tere Jiménez aseguró que gobernar implica dar soluciones y señaló que durante los cuatro años de gestión se han fortalecido las condiciones para que Aguascalientes continúe creciendo.

De acuerdo con lo expuesto por la gobernadora, estos avances han permitido fortalecer la capacidad del estado para atraer inversiones, generar empleo, ofrecer oportunidades y garantizar la seguridad de la población.

Durante la presentación también se mencionaron programas, obras y acciones impulsados en distintos rubros, entre ellos seguridad, economía, educación, salud, infraestructura y apoyo al campo.

La gobernadora destacó además el trabajo para formar talento especializado y abrir oportunidades hacia nuevos sectores, así como para vincular a las y los jóvenes con proyectos, mercados e instituciones de alcance global mediante educación de calidad.

Tere Jiménez entrega su Cuarto Informe de Gobierno (cortesía )

También señaló acciones orientadas a fortalecer la cercanía del gobierno con las comunidades, promover el cuidado de las familias y una cultura del trabajo, además de fortalecer el tejido social.

En materia institucional, Tere Jiménez destacó que, mediante un marco de colaboración federalista, se han fortalecido las instituciones para proteger los derechos, las libertades y la tranquilidad de las familias, así como para acercar la justicia a la población.

¡Ya demostramos que podemos hacerlo! ¡Sigamos adelante con fuerza, alegría y corazón por el Gigante de México!. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes