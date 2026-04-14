La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Séptima Reunión de Seguridad Regional, donde se evaluaron estrategias para fortalecer la seguridad y el reforzamiento de la vigilancia en puntos clave de conexión.

En el encuentro participaron las y los mandatarios estatales: Indira Vizcaíno Silva; Libia Denise García Muñoz Ledo; Pablo Lemus Navarro; Miguel Ángel Navarro Quintero, y David Monreal Ávila.

También asistieron mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, fiscalías y corporaciones de seguridad, quienes analizaron los resultados de las acciones coordinadas que han permitido la disminución de la incidencia delictiva en la región.

Desde Aguascalientes, Tere Jiménez impulsa coordinación regional en seguridad

Entre las estrategias destacadas se encuentra el reforzamiento de la vigilancia en la carretera 70 y accesos colindantes con Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí, donde se han intensificado los operativos de seguridad.

La gobernadora subrayó que estas rutas son fundamentales para la movilidad, el traslado de mercancías y las actividades productivas, por lo que es clave mantener una vigilancia permanente.

Asimismo, reiteró que la seguridad es una tarea compartida, que requiere coordinación, voluntad y acciones firmes entre los tres órdenes de gobierno.

Como parte de los acuerdos, se determinó reforzar los operativos en zonas limítrofes ante el inicio de la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Además, se acordó fortalecer la operatividad de la Policía Cibernética y atender temas relacionados con el funcionamiento de máquinas tragamonedas.

Tere Jiménez reúne a 6 gobernadores para reforzar seguridad regional. (Cortesía)

Reconocen liderazgo de Tere Jiménez en seguridad regional

El comandante de la V Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, reconoció el trabajo de la mandataria estatal y la coordinación lograda en Aguascalientes.

Deseo expresar un agradecimiento especial a la gobernadora de Aguascalientes por su hospitalidad y por la calidez con la que este estado siempre nos recibe, pero, sobre todo, gracias por su compromiso y por hacer de esta entidad un punto de encuentro fundamental para la seguridad de la región Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar.

Asimismo, destacó que la seguridad pública se construye desde lo local, pero se consolida mediante una visión regional basada en inteligencia compartida.

Durante la reunión, cada uno de los gobernadores presentó un informe de su estado y reafirmaron su compromiso de mantener el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad en la región.