La gobernadora Tere Jiménez encabezó la presentación del Plan Aguascalientes 2050, una estrategia enfocada en trazar proyectos de largo plazo que permitan un desarrollo ordenado, sostenible y con mayores oportunidades para la entidad.

Durante el anuncio, destacó la importancia de tomar decisiones con base en la opinión de expertos, y subrayó que se continuará fortaleciendo rubros clave como seguridad, turismo, transporte público, educación e inversión.

Plan Aguascalientes 2050 define el futuro del estado

El Plan Aguascalientes 2050 contempla 12 áreas estratégicas: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía y Ciudades, con el objetivo de atender los principales retos del estado con una visión de futuro.

Además, integra programas enfocados en temas prioritarios como el cuidado del agua y la energía, la formación de talento, la innovación, la diversificación económica y el desarrollo de ciudades más seguras, compactas y habitables.

Cada uno de los proyectos está respaldado por análisis técnicos y estudios especializados, lo que permite anticipar desafíos y plantear soluciones viables a largo plazo.

Plan Aguascalientes 2050 alinea esfuerzos para el desarrollo

El secretario de Planeación, Guillermo de la Torre Sifuentes, destacó que este plan marca la ruta del desarrollo del estado para los próximos 25 años, al alinear esfuerzos entre los sectores público, privado, académico y social.

Por su parte, Mauricio Duarte Rodríguez, presidente del Consejo Aguascalientes, resaltó que el Plan 2050 es resultado de la participación de especialistas, universidades, sectores productivos y sociedad civil, consolidando un ejercicio de inteligencia colectiva.

La ciudadanía puede consultar el plan y participar con sus propuestas a través del sitio oficial del Consejo Aguascalientes.

Con este proyecto, el estado apuesta por una planeación estratégica de largo plazo para construir desde hoy el Aguascalientes del futuro.