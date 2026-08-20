La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud para las familias de la entidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron acciones encaminadas a mejorar la atención que brinda el ISSSTE en Aguascalientes, así como las proyecciones para ampliar la capacidad de servicio y ofrecer mayor cobertura a las y los derechohabientes.

Tere Jiménez y Martí Batres buscan ampliar la atención médica del ISSSTE en Aguascalientes

Tere Jiménez destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar proyectos que respondan al crecimiento de Aguascalientes y permitan mejorar la atención médica que reciben las familias.

La gobernadora señaló que el trabajo conjunto con el ISSSTE permitirá avanzar en acciones orientadas a contar con servicios médicos más completos y accesibles para las y los derechohabientes.

Finalmente, Tere Jiménez refrendó su disposición de continuar sumando esfuerzos con el ISSSTE y concretar proyectos que contribuyan a fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de salud en Aguascalientes.