La gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes mantiene condiciones de estabilidad y solidez económica que generan confianza entre los inversionistas para establecerse, ampliar sus operaciones y crear nuevas oportunidades de empleo.

Durante la Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte, la mandataria estatal señaló que el crecimiento económico de Aguascalientes es resultado de la suma de esfuerzos entre el gobierno, empresarios y distintos sectores productivos.

Tere Jiménez destaca crecimiento económico de Aguascalientes

Tere Jiménez resaltó los resultados económicos registrados en la entidad y reconoció la participación del sector empresarial en la generación de empleos.

La gobernadora señaló que Aguascalientes creció 6 por ciento en 2024 y 2 por ciento en 2025, mientras que el campo registró un crecimiento de 13 por ciento durante el último año, de acuerdo con los datos presentados durante el encuentro.

Ante representantes empresariales, Tere Jiménez afirmó que el gobierno estatal continuará como facilitador para impulsar nuevas inversiones y respaldar a las compañías que ya tienen presencia en Aguascalientes.

También destacó que la generación de empleos formales y mejor remunerados constituye una de las principales vías para mejorar las condiciones de vida de las familias del estado.

Durante la reunión, la gobernadora también abordó algunos de los proyectos estratégicos que impulsa su administración, entre ellos la conclusión del Distrito de Riego 001.

Asimismo, presentó avances en sectores como salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura, áreas consideradas prioritarias para fortalecer las condiciones de desarrollo de Aguascalientes.

La administración estatal busca mantener las condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, ampliar las operaciones de las empresas instaladas en la entidad y generar mayores oportunidades laborales.

Banorte reconoce respaldo de Tere Jiménez al sector empresarial

La Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte se realizó en las instalaciones de Microcart, ubicadas en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María.

Durante la sesión, Mauricio Duarte Rodríguez, director regional de Grupo Financiero Banorte, presentó el Informe de Resultados correspondiente al último trimestre del año, en el que se expusieron los principales avances de la institución bancaria en Aguascalientes y la región.

Duarte Rodríguez reconoció el respaldo de Tere Jiménez al sector empresarial y destacó la cercanía de la gobernadora con los representantes de las empresas y su disposición para impulsar el desarrollo económico estatal.

En el encuentro también participaron César Medina, presidente municipal de Jesús María; Óscar Lomelín Ibarra, presidente del Consejo Local de Banorte en Aguascalientes; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado; así como representantes de Banorte, autoridades estatales, empresarios y ejecutivos de la institución financiera.

También estuvieron presentes Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Alejandro Cervantes Llamas, director ejecutivo de Grupo Financiero Banorte; Alfonso Páez Martínez, director Territorial de Banorte; Édgar García Zamarripa, director general de Microcart; Alfredo Martín Cervantes García, secretario de Finanzas del Estado, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.