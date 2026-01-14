La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció una alianza estratégica con Uruguay que permitirá a productores locales de queso, pan y conservas participar en un programa internacional enfocado en el fortalecimiento de empresas, a través del intercambio de experiencias, innovación y buenas prácticas.

La mandataria estatal subrayó que este acuerdo busca impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como fortalecer la economía regional y nacional.

Con Uruguay nos une la cultura y la productividad, por eso hoy sumamos esfuerzos para que nuestros productores crezcan y salgan adelante; para que la economía de Aguascalientes y de México se fortalezca con el esfuerzo de todos. Las pequeñas y medianas empresas del estado saben que en mí tienen una aliada. Aprovechen esta oportunidad, porque mi sueño es que a ustedes les vaya bien. Tere Jiménez

Tere Jiménez y Uruguay consolidan cooperación mediante el Fondo Uruguay-México

El embajador de Uruguay en México, Santiago Wins Arnábal, destacó que este proyecto es posible gracias al Fondo de Cooperación Uruguay-México, el cual se ha consolidado como una herramienta clave para estrechar los vínculos entre ambos países.

A través de un mensaje videograbado, señaló que este mecanismo permite compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en áreas estratégicas como alimentación, turismo y desarrollo sustentable.

Por su parte, José Luis Espinosa, director para la Cooperación con Estados y Municipios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), explicó que el programa tiene como objetivo impulsar los productos alimentarios tradicionales de México y Uruguay, así como fortalecer su integración en cadenas de valor.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca dinamizar las economías rurales mediante un enfoque territorial y de género, en coordinación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), como parte de una estrategia de cooperación internacional orientada al desarrollo local.

Tere Jiménez impulsa alianza con Uruguay para fortalecer productores de Aguascalientes. (Cortesía )

“Saberes que conectan”, un proyecto de Tere Jiménez para impulsar a productores locales

La subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt, Anahí Marín López, detalló que el proyecto se denomina “Saberes que conectan: producción, turismo e innovación” y contempla la participación de 260 empresas de todos los municipios del estado, pertenecientes a los sectores quesero, panificador y de conservas.

Explicó que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo de los productores locales mediante acciones como:

Fortalecimiento de capacidades técnicas

Implementación de sistemas tecnológicos para el control de calidad y regulación sanitaria

Diseño de circuitos turísticos que integren productos alimentarios tradicionales

Fomento de la cooperación técnica y el intercambio de buenas prácticas entre Aguascalientes y Uruguay

Asimismo, se prevén actividades como el intercambio de expertos, cursos y talleres de profesionalización, visitas técnicas a productores de ambos países, consultoría especializada y encuentros con establecimientos gastronómicos.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que este proyecto permitirá impulsar la profesionalización, mejorar procesos productivos y fortalecer la identidad y calidad de sectores estratégicos para Aguascalientes, al tiempo que consolida un intercambio de conocimiento entre ambas regiones.

Tere Jiménez impulsa alianza con Uruguay para fortalecer productores de Aguascalientes. (Cortesía )

En el evento también estuvieron presentes Carlos Oneto, cónsul honorario de la República Oriental del Uruguay; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del Congreso del Estado; y Saúl Muñoz Hermosillo, presidente de Granjas Fátima.