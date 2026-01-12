Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, dio a conocer que a partir de la primera quincena de enero, los policías recibirán un aumento salarial y se realizará la entrega de bonos, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y dignificar su trabajo.

“Esto también es un reconocimiento a su labor, valentía, vocación y entrega; queremos que tengan una mayor motivación y compromiso en su tarea de salvaguardar la seguridad de la población; fue un compromiso que asumí con ustedes y hoy estamos cumpliendo” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes impulsa la dignificación de cuerpos policiales

Durante su mensaje, la mandataria pidió a los elementos seguir trabajando con el corazón y ser cercanos con la ciudadanía para consolidar a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, explicó que el aumento salarial se realizará a los mil 710 policías que integran la corporación, de los cuales 451 pertenecen al área de Reinserción Social.

Aguascalientes busca ser el estado más seguro del país (Cortesía)

Asimismo, aseguró que estos beneficios son gracias a la gobernadora y a su compromiso por garantizar la seguridad de miles de familias en Aguascalientes.

“Este beneficio es una muestra clara del interés que mantiene la gobernadora Tere Jiménez por garantizar la seguridad de las familias de Aguascalientes y nosotros sabremos corresponder a esa confianza. Cuente con nuestra entrega y compromiso por la paz y tranquilidad de las familias del estado” Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes

Al evento asistieron representantes de dependencias, como Arturo Martínez Morales, director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Salvador Ortiz Esparza, jefe de Estado Mayor de la SSPE, y Óscar López Ortega, director operativo de la SSPE.

Con estas estrategias, el gobierno de Aguascalientes se compromete a mejorar las condiciones laborales dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, para que los elementos de seguridad cuenten con un salario digno.