La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la primera reunión del 2026 de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde hizo un llamado a autoridades federales, estatales y municipales para no bajar la guardia y continuar trabajando en la seguridad del Estado.

“Estamos iniciando un nuevo año y la seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad. Continuaremos trabajando en coordinación y comunicación permanentes para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez se compromete a fortalecer la seguridad en Aguascalientes

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que su compromiso es fortalecer las corporaciones de seguridad con más equipamiento, capacitación y tecnología, al mismo tiempo que se dignificará el trabajo policial con mayores beneficios y prestaciones laborales.

La gobernadora hizo un análisis de los resultados del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, donde se acordó reforzar acciones para ampliar el alcance y efectividad.

La gobernadora de Aguascalientes aseguró que durante el 2026 se fortalecerá la seguridad (Cortesía )

Durante el evento, Tere Jiménez estuvo acompañada por representantes de instituciones, autoridades municipales y funcionarios como el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, y Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien este 7 de enero rendirá protesta como comandante de la 14/a. Zona Militar.

Con estas estrategias, el gobierno de Aguascalientes reafirma su compromiso de garantizar un estado seguro para cada una de las y los ciudadanos, con el objetivo de que cada persona mantenga una vida tranquila y en paz.