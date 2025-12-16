La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la tercera planta de la empresa automotriz Foresight, un proyecto que contempla una inversión de 899 millones de pesos y la generación de 300 empleos directos en la entidad.

La nueva instalación, considerada la más grande y moderna de la compañía a nivel global, estará dedicada a la fabricación de partes plásticas para automóviles y al ensamble de interiores.

En estas líneas de producción se fabricarán piezas que viajarán por todo el mundo, componentes que formarán parte de la vida diaria de millones de personas. Nuestra entidad tiene algo muy especial: es el corazón logístico del continente americano, cuenta con seguridad, paz social, un sólido estado de derecho y talento altamente capacitado. Tere Jiménez

Tere Jiménez fortalece la relación China–Aguascalientes

La mandataria estatal subrayó que la relación entre China y Aguascalientes se ha consolidado con la presencia de 17 empresas, la generación de más de 4 mil empleos y un flujo constante de nuevas inversiones provenientes de ese país.

Nueva planta de Foresight en Aguascalientes generará 300 empleos. (Cortesía )

Por su parte, Lu Wenbo, presidente y director general de Foresight, reconoció el respaldo del Gobierno estatal para la consolidación de este nuevo proyecto y destacó que la tercera planta representa un compromiso firme con el crecimiento local y la cooperación internacional.

En tanto, Eduardo Gálvez Macías, presidente de Foresight México, reconoció el esfuerzo de las y los colaboradores y el papel del talento mexicano en el crecimiento de la empresa.

Junto con el talento calificado y la experiencia de la fuerza laboral de México, se crea la fórmula perfecta para la competitividad. Nuestro crecimiento ha sido rápido y sostenido, fruto de la estrategia y el esfuerzo conjunto de todos los que forman parte de esta gran familia. Eduardo Gálvez Macías

Aguascalientes impulsa la atracción de inversiones

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que el Gobierno del Estado continuará impulsando el crecimiento empresarial y la atracción de nuevas inversiones. Recordó que el reciente viaje a China formó parte de la agenda que permitió concretar este proyecto.

Asimismo, el presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció el trabajo de la gobernadora y las gestiones realizadas en el extranjero para atraer nuevos proyectos productivos.

Cada nueva inversión que llega a Jesús María se traduce en oportunidades concretas para nuestra gente: empleos formales, mayor actividad económica y mejores condiciones para el desarrollo de las familias. César Medina Cervantes

La nueva planta de Foresight se ubica en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María, y cuenta con tres niveles, fortaleciendo la vocación industrial y logística de Aguascalientes.