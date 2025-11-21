El estado de Hidalgo se mantiene en tensión luego de que se hiciera viral un video en el que supuestamente el regidor de Cuautepec amenaza a un presidente municipal mientras realiza disparos al aire.

Se trata de un conflicto entre Benito Sánchez Pérez, regidor de Cuautepec de Hinojosa y Jorge Hernández Araus, presidente municipal del municipio, por no querer aprobar una iniciativa para contraer una deuda por “millones de pesos” sin especificar monto y plazo.

De acuerdo con el regidor, el video fue manipulado con Inteligencia Artificial (IA) para hacer parecer que está amenazando al alcalde; sin embargo, aseguró que eso no ocurrió.

Video de supuesta amenaza a alcalde de Cuautepec, Hidalgo fue hecho con IA, asegura regidor

En redes sociales circula un video en el que se ve al regidor de Cuautepec, Benito Sánchez, realizando disparos al aire con un arma larga y una corta, donde además se escucha una voz realizando una amenaza al alcalde del municipio, Jorge Hernández Araus.

Si bien en el video se ve al regidor realizando los disparos, la voz que se escucha diciendo “lo que le espera al Araus”, fue puesto sobre las imágenes con IA, reclamó el regidor.

A pesar de ello, señaló que está a favor de que se realice una investigación, luego de que Hernández afirmara que tomaría acciones legales contra las amenazas.

¿Cuál es el pleito entre el regidor y el alcalde de Cuautepec, Hidalgo?

El problema entre el regidor, Benito Sánchez Pérez y el alcalde Jorge Hernández Araus inició cuando Sánchez votó en abstención del 30 de octubre para una solicitud de autorización para un financiamiento a largo plazo.

Señaló que se les pidió la autorización para un préstamo que iba a “endrogar al municipio” por un tiempo indefinido y sin especificar cantidad o intereses; finalmente fue aprobado.

Esto generó un conflicto con el alcalde por no aceptar que se realice la solicitud; después de ello se hizo viral el video de la supuesta amenaza.

Julio Menchaca investigará amenazas de regidor a alcalde de Cuautepec

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, señaló que buscará una investigación sobre el video de las supuestas amenazas del regidor al alcalde de Cuautepec.

Asimismo, resaltó que continuará invitando “a la prudencia” a los servidores públicos y evitar “ser fanfarrón”, pues esto puede tener otros agravantes.

Según el gobernador, “decir o hacer cosas que queden en algún medio, que no tienen sustento, implica una muy seria responsabilidad”.