Benito Sánchez Pérez, regidor de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se vio en medio de la polémica luego de que se compartió un video en el que se ve armado.

Y es que en dicho video se puede escuchar una amenaza al alcalde del municipio Jorge Hernández Araus, con quien tuvo una discusión sobre una solicitud de crédito “a largo plazo”.

De acuerdo con Sánchez Pérez, ls supuestas amenazas fueron colocadas con IA en el video y señaló que está a favor de que se realice una investigación.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Benito Sánchez Pérez, como:

¿Quién es Benito Sánchez Pérez?

¿Cuántos años tiene Benito Sánchez Pérez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Benito Sánchez Pérez?

¿Benito Sánchez Pérez tiene esposa?

¿Benito Sánchez Pérez tiene hijos?

¿Qué estudió Benito Sánchez Pérez?

¿Cuál es la trayectoria de Benito Sánchez Pérez? y más

¿Quién es Benito Sánchez Pérez?

Benito Sánchez Pérez es regidor de Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo, cargo que obtuvo por voto popular en las elecciones de 2024 de la mano del Partido Verde.

¿Cuántos años tiene Benito Sánchez Pérez?

Benito Sánchez Pérez, regidor de Cuautepec, Hidalgo, tiene actualmente 42 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Benito Sánchez Pérez?

Ya que Benito Sánchez Pérez cumple años el 29 de mayo, el regidor de Hidalgo nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Las personas géminis son conocidas por ser inteligentes, comunicativas, curiosas y adaptables.

¿Benito Sánchez Pérez tiene esposa?

Benito Sánchez Pérez sí tiene esposa, se trata de Anabell Rivera, con quien tiene 3 hijos.

¿Benito Sánchez Pérez tiene hijos?

Benito Sánchez Pérez, regidor de Cuautepec de Hinojosa tiene 3 hijos menores de edad, dos niños y una niña.

¿Qué estudió Benito Sánchez Pérez?

El regidor Benito Sánchez Pérez tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Tollancingo en el Centro de Estudios Univer.

¿Cuál es la trayectoria de Benito Sánchez Pérez?

Benito Sánchez Pérez, actual regidor de Cuautepec, participó en 2021 en la promoción del voto para la propuesta para juzgar los crímenes del pasado.

Para 2022 participó en el llamado a la ciudadanía para el primer ejercicio de la revocación de mandato, en el cual se invitó al municipio a participar en las encuestas a favor del presidente de la República.