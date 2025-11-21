Jorge Hernández Araus, alcalde de Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo, recibió una presunta amenaza del regidor de su municipio, Benito Sánchez.

La amenazas se habrían dado en un video donde se ve a Sanchez armado mientras se escucha una voz diciendo “lo que le espera al Araus”.

Sin embargo, el regidor aseguró que el video no es real y fue alterado con IA. Aquí te contamos todo lo que sabemos de Jorge Hernandez Araus, como:

¿Quién es Jorge Hernández Araus?

¿Cuántos años tiene Jorge Hernández Araus?

¿Qué signo zodiacal es Jorge Hernández Araus?

¿Jorge Hernández Araus tiene esposa?

¿Jorge Hernández Araus tiene hijos?

¿Qué estudió Jorge Hernández Araus?

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Hernández Araus? y más

¿Quién es Jorge Hernández Araus?

Jorge Hernández Araus es el actual presidente municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, cargo al que llegó de la mano de Morena.

Al resultar electo, señaló que tiene la responsabilidad de trabajar por la transformación de municipio, considerado uno en los que más se presenta el delito de huachicol en el país.

¿Cuántos años tiene Jorge Hernández Araus?

Jorge Hernández Araus, alcalde de Hidalgo, tiene actualmente 40 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Hernández Araus?

Jorge Hernández cumple años el 20 de abril, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Aries.

Las personas aries son consideradas confiables e intuitivas.

¿Jorge Hernández Araus tiene esposa?

Jorge Hernández Araus sí tiene esposa, se trata de Krystal Butrón, con quien tiene dos hijos.

¿Jorge Hernández Araus tiene hijos?

El alcalde de Cuautepec tiene dos hijos menores de edad.

¿Qué estudió Jorge Hernández Araus?

Jorge Hernández Araus es licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Hernández Araus? y más

El actual alcalde de Jorge Hernández Araus del municipio de Cuautepec, Hidalgo, se ha desempeñado también como:

Diputado Local de la LXV Legislatura, de 2018 a 2021

Presidente del Consejo Municipal Interino del municipio de Cuautepec de septiembre a diciembre de 2020

Secretario Técnico del Consorcio de Universidades Mexicanas, de 2014 a 2016

Asimismo, se ha desempeñado como profesional del comercio exterior, por lo que sí ha ejercido su carrera profesional.