El exalcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo, Jovani Miguel León Cruz, fue condenado a tres años de prisión por uso ilícito de atribuciones durante su administración; le falta un proceso más.

Fue en noviembre de 2023 cuando las autoridades de Hidalgo detuvieron al exalcalde por diferentes delitos; entre ellos, desvío de recursos y daños al erario, por el cual fue vinculado en diciembre 2024.

Jovani Miguel León Cruz, exalcalde de Tlaxcoapan, recibe condena por uso ilícito de atribuciones

Tras procedimiento abreviado al aceptar su responsabilidad por uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de la administración pública, se dictó condena contra Jovani Miguel León Cruz, exalcalde de Tlaxcoapan.

Aunque no se estableció una reparación del daño, el exalcalde deberá pagar una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o un aproximado de 5 mil 600 pesos más tres años de prisión.

Jovani Miguel, exalcalde Tlaxcoapan recibe condena (Redes sociales)

Esta es la segunda sentencia contra el exalcalde de Tlaxcoapan, ya que en abril se le dictó otra condena de dos años y medio, ya que contrató con irregularidades a la empresa Ara Organización y Servicios de Producción.

A su vez, por uso ilícito de atribuciones se ha señalado a Jovani Miguel León Cruz utilizar sin informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 2 millones 700 mil pesos de un crédito fiscal.

Jovani Miguel León Cruz, exalcalde de Tlaxcoapan, enfrenta otros procesos por su gestión

El exalcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, enfrenta tres procesos legales más por irregularidades en su gestión:

Delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por pago de una obra fantasma

Autorizar pagos para la ampliación de una red eléctrica en Gran Canal de Teltilán de Juárez, sin realizarla

Desvío de recursos y daños al erario por 3 millones 656 mil pesos, junto a la extesorera

Acorde con lo señalado, la condena anterior se debe a que Jovani Miguel contrató asesoramiento para la administración de la nómina por 900 mil pesos adjudicar la licitación de manera directa, sin invitación a empresas.