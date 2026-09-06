La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la detención de Juan “N”, sujeto del que destacó, es señalado por estar implicado en el feminicidio de Tania Vanessa, ciudadana colombiana.

“(se) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por el deceso de Tatiana “N”" FGESLP

Por medio de un comunicado, la dependencia estatal refirió que la captura del sujeto se ejecutó para cumplimentar una orden de aprehensión por los hechos ocurridos el 28 de agosto.

Detienen a implicado en feminicidio de la colombiana Tania Vanessa

En seguimiento a las investigaciones que se abrieron por el feminicidio de la ciudadana colombiana, Tatiana Vanessa, agentes de la Policía de Investigación de San Luis Potosí detuvieron a un implicado en los hechos.

Al respecto, la FGSLP destacó en su comunicado que los elementos estatales capturaron al sujeto de nombre Juan “N”, para cumplimentar una orden de aprehensión que un juez otorgó.

La detención se consiguió tras el análisis de cámaras de videovigilancia y labores de rastreo en campo que permitieron a las autoridades ubicar el paradero del presunto responsable del crimen.

Tatiana Vanessa (Michelle Rojas)

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía estatal, el imputado es señalado por su probable participación en los delitos de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Tras ser cumplimentado el mandato judicial, el detenido fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

Se espera que durante las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial en la que el juez de control se encargará de definir la situación legal del imputado por los hechos registrados en la entidad.

Tatiana Vanessa fue víctima de feminicidio

Tatiana Vanessa, ciudadana colombiana de 32 años, viajó a finales de agosto de 2026 desde la Ciudad de México hacia San Luis Potosí, sin embargo, sus familiares perdieron comunicación con ella e iniciaron su búsqueda.

Las indagatorias de las autoridades establecieron que el 28 de agosto la víctima fue privada de la vida mediante asfixia por estrangulamiento dentro de la habitación de un motel ubicado sobre la Carretera 57, en la capital potosina.

Tatiana Vanessa, colombiana que murió en México (Especial )

Tras cometer el crimen, el agresor trasladó y abandonó el cuerpo en un predio despoblado del municipio de Villa de Reyes con la intención de ocultar el delito y evitar ser identificado.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 1 de septiembre, lo que permitió a la fiscalía estatal iniciar los peritajes correspondientes, confirmar la identidad de la víctima y reconstruir la ruta del responsable.