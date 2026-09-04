El caso de Tatiana Vanessa Almanza García, ciudadana colombiana reportada como desaparecida tras viajar a San Luis Potosí por motivos laborales, dio un giro trágico con la confirmación de su muerte.

Las autoridades lograron identificar oficialmente a la mujer de 32 años de edad después de que una familiar viajara a San Luis Potosí desde Colombia para reconocer el cuerpo.

La investigación apunta a que fue asesinada el mismo día de su llegada al estado, mientras la Fiscalía de San Luis Potosí avanza en las indagatorias y ya trabaja sobre una línea principal con un posible sospechoso.

Tatiana Vanessa, colombiana que murió en México (Especial )

Confirman identidad de Tatiana Vanessa, colombiana desparecida y muerta en México

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó el hallazgo del cuerpo de Tatiana Vanessa. Investigaciones revelaron que murió por asfixia por estrangulamiento.

La necropsia reveló que Tatiana Vanessa murió el día que desapareció; localizaron su cuerpo envuelto en un tapete y con signos de descomposición.

La prima hermana de Tatiana Vanessa viajó desde Colombia para identificar su cuerpo y logró confirmar su identidad gracias a un tatuaje que decía “Jerónimo”.

Investigaciones determinaron que no fue víctima de violencia sexual y debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo de la joven, se tuvo que esperar el resultado de estudios periciales antes de identificar su cuerpo.

Tatiana Vanessa fue asesinada el día que llegó a San Luis Potosí

María García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí, reveló que Tatiana Vanessa murió el día que llegó al estado, el jueves 27 de agosto.

Sus familiares reportaron su desaparición el 31 de agosto y su cuerpo fue encontrado la noche del martes 1 de septiembre, pero se desconocía su identidad.

Tatiana Vanessa fue localizada en el municipio de Villa de Reyes, sobre la carretera 80.

La Fiscalía de San Luis Potosí activó la ficha de búsqueda el 1 de septiembre y la denuncia formal fue presentada por la hermana de la colombiana por videoconferencia.

Autoridades ya tienen a un sospechoso por la muerte de Tatiana Vanessa y esperan confirmar los hechos para girar una orden de aprehensión.

El cuerpo de Tatiana Vanessa permanece el Servicio Médico Forense, en espera de que sus familiares soliciten la repatriación a Colombia.