Dos doctoras residentes de un hospital de Tamaulipas denunciaron que fueron drogadas y violadas mientras estaban de guardia; a tres meses de los hechos siguen sin respuesta.

Este no sería el primer hecho de abuso sexual, ya que en meses anteriores, un hombre habría enseñado sus partes a su compañera, a quien culparon “por no poner seguro”.

Doctoras denuncian casos de abuso sexual en hospital de Tamaulipas

En redes sociales se compartió la denuncia de dos doctoras residentes de pediatría, quienes fueron abusadas mientras descansaban en el hospital de Tamaulipas.

Tal como narraron, el 30 de diciembre un hombre ingresó al área de residentes alrededor de las 4:00 horas, quien las habría drogado y violado, sin recibir ayuda de las autoridades.

El hombre habría estado cerca de hora y media en una zona en la que las residentes deberían estar seguras, ya que no se ha identificado ni siquiera al presunto violador.

Una de las doctoras también señaló que ese día se sintieron mareadas, aunque también presentaban diversas lesiones; exámenes confirmarían que ambas fueron violadas.

Este no sería el primer caso de abuso sexual, ya que anteriormente un hombre entró a acosar a una doctora, pero también otra persona ingresó a robar a los residentes.

Doctoras residentes exigen justicia tras violación en hospital de Tamaulipas

Las autoridades del Hospital Infantil de Tamaulipas no han brindado ayuda psicológica, así como tampoco las grabaciones de seguridad, como denuncian las doctoras.

Una de las víctimas se presentó en sesión de residentes, para exigir justicia y advertir a sus compañeras de la nula seguridad, ante la presencia del director del hospital.

En su denuncia, la residente afirma que el exdirector del hospital, Vicente Plascencia Valadez no dio su respaldo institucional, ya que estaría protegiendo a su violador.

Vicente Plascencia Valadez confirmó su renuncia como director del Hospital Infantil de Tamaulipas, para no afectar las investigaciones de violación en las instalaciones.