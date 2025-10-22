Autoridades informan de la captura de Santiago “N” por presunta violación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) dio a conocer la detención de Santiago por el caso de presunta violación de una compañera de la UASLP.

El delito de violación habría ocurrido el pasado 17 de octubre dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UASLP, por lo que compañeros en solidaridad se fueron a paro estudiantil para exigir justicia por este caso.

Autoridades capturan a Santiago por presunta violación en UASLP; continúan investigaciones

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se logró la detención de Santiago, mediante orden de aprehensión por el delito de violación equiparado agravado.

La cuál se logró por agentes de la Policía de Investigación (PDI), tras un operativo en conjunto que contó con el apoyo de la Fiscalía de San Luis Potosí y autoridades universitarias.

De acuerdo con la información presentada por la autoridad la colaboración les ha permitido identificar a más personas involucradas, mismos que se buscará que sean llevados ante un Juez de control.

Cabe recordar que en la denuncia de violación de la estudiante de la UASLP, se asegura que otras personas participaron en ese delito, incluso uno era ajeno al plantel.

La víctima acudió a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, un día después de los hechos.

Ahora las autoridades aseguran que continuarán con las labores de análisis técnico, entrevistas y dictámenes periciales para robustecer la carpeta de investigación.

Además de presentar los elementos correspondientes ante la autoridad judicial, en la audiencia inicial correspondiente del hoy detenido.

Por su parte Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí celebró esta detención y aseguró que los otros acusados están plenamente identificados.