En Ciudad Victoria, Tamaulipas, un nuevo caso de acoso escolar terminó en la hospitalización de un estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El hecho ocurrió en las instalaciones, donde Tadeo, de 18 años, fue forzado por alumnos de semestres avanzados a comer un chile habanero a pesar de advertirles sobre una fuerte alergia.

La Fiscalía de Tamaulipas ya investiga a los responsables que, según familiares, también sometieron a Tadeo y a otros compañeros a actos de humillación en presencia de docentes.

Tadeo terminó en terapia intensiva tras novatada en la UAT

De acuerdo con medios locales, Tadeo fue víctima de una novatada durante su primera semana en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, ubicada en Ciudad Victoria.

Según la familia, el joven fue sacado de su salón junto con otros alumnos de nuevo ingreso por estudiantes de semestres avanzados, quienes los llevaron a una zona de producción de la facultad.

En el lugar, presuntamente los agresores comenzaron a someter a los jóvenes a diversos actos de humillación utilizando productos como:

Huevos

Sangre de animales

Picantes

Excremento

Fue entonces cuando supuestamente obligaron a Tadeo a comer chile habanero, incluso después de que él advirtiera sobre su alergia severa.

Los estudiantes lo habrían forzado a ingerirlo, situación que le provocó una crisis convulsiva que terminó con su hospitalización en terapia intensiva.

Novatada en la UAT deja a un estudiante en terapia intensiva (Especial)

Fiscalía de Tamaulipas ya investiga novatada en la UAT

Por este caso de novatada en la UAT, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación contra los estudiantes por el presunto delito de lesiones dolosas.

Las autoridades también indagan si hubo alguna omisión por parte de personal educativo, pues familiares de Tadeo denuncian que la escena fue presenciada por docentes y trabajadores.