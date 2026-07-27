La primera audiencia de los dos acusados en el caso Dafne Zapata, Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, fue aplazada a petición de la defensa y quedó reprogramada para el 30 de julio de 2026.

Según informó la Fiscalía de Tamaulipas, ambos adultos relacionados con el feminicidio de la joven de 13 años permanecerán en prisión preventiva justificada en el penal de Altamira.

Hasta ahora, suman tres personas detenidas por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata:

Jorge Luis “P”: Director de la Academia Militarizada Marina Doenitz

Estrellita “M”: Encargada del área femenil de la academia

Danna Yanina “N”: Exalumna y auxiliar del área femenil

La audiencia del caso Dafne Zapata se retrasa por petición de la defensa (Captura de pantalla )

La audiencia del caso Dafne Zapata se reprogramó para el 30 de julio

La Fiscalía indicó en un comunicado que el lunes 27 de julio se llevó a cabo audiencia inicial en contra de Estrellita “M” y Jorge Luis “P” por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata.

En seguimiento al caso, la Representación Social la Juez de Control pidió imponer a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente el tiempo que dure el proceso.

La continuación de la audiencia quedó fijada para el próximo 30 de julio en el Penal de Altamira. Ese día, la autoridad judicial decidirá lo correspondiente sobre la solicitud de vinculación a proceso.

Detienen a Dana Yanin tras la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas (Especial )

Agente de Ministerio Público presentó pruebas en el caso Dafne Zapata

En la audiencia del domingo, el Agente del Ministerio Público presentó la imputación y mostró las pruebas que respaldaban su solicitud de vinculación a proceso.

La Fiscalía informó que, a petición de la defensa, la autoridad judicial concedió más tiempo del plazo constitucional para determinar la situación jurídica de los imputados.

Estrellita “M” y Jorge Luis “P” fueron detenidos durante la noche del sábado 25 de julio y la madrugada del domingo 26 de julio de 2026 tras ser señalados como responsables.