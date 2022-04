Una joven de Matamoros, Tamaulipas, se defendió de su acosador y le roció gas pimienta directo a los ojos.

En redes sociales, la joven, identificada como Arely Orozco, denunció a este hombre acosador, que asegura, la ha seguido en tres ocasiones mientras ella se dirigía a su trabajo.

La joven explicó que su acosados la seguía mientras le decía “cosas asquerosas” sobre su persona, incluso informó que el hombre le decía “corre corre bebé que te voy a alcanzar” con el fin de molestarla y espantarla.

Asimismo, la joven declaró que su acosador pasa cerca de su trabajo todos los días, y que las veces anteriores en que este hombre la acosó, se moría de miedo. “Estoy cansada y con miedo”, se leyó en su denuncia pública.

Finalmente decidió actuar y en cuanto vio que el hombre se dirigía hacia ella para comenzar a hostigarla, ella se defendió con su gas pimienta que suele cargar todos los días.

“El día de hoy, 7 de abril, tomé el gas pimienta a la mano como lo hago todos los días y lo vi y comenzó a decirme majaderías, le disparé en los ojos. Estoy cansada y harta y lo hago responsable si me llega a suceder algo totalmente a él. No olviden su cara”, denunció la joven.

Joven se defiende de su acosador y lo expone en redes. (Vía Facebook)

Joven graba video de su acosador, “no olviden su cara”, pide

La joven alcanzó a grabar un video luego de defenderse, en el que se escucha como el hombre acosador, molesto de lo sucedido, la insulta con groserías, a lo que ella también le grita defendiéndose.

“Chinga tu madre ya te dije, no estés chingando la madre” le dice él mientras se sube en su triciclo para darse a la fuga.

“Todos los días me has seguido, todos los días me has dicho mamadas, todos los días me has dicho cosas. Ya estoy hasta la madre de ti. Y vuélveme a seguir y vas a ver cómo te va a ir, vuélveme a seguir idiota”, respondió ella.

El video del suceso se viralizó y se ha difundido en redes sociales, logrando así que el caso de la joven no haya pasado desapercibido.

Internautas aplauden a la joven que se defendió con gas pimienta

Varios medios difundieron el video en la red social, Facebook, por lo que varios usuarios, sobre todo usuarias, respondieron al video aplaudiendo el valor que tuvo la joven para defenderse de su acosador.

“Bien por ella, cuántas no hubiéramos querido hacer lo que ella hizo ante los acosos de ese tipo de personas. Muy bien por ella”, dijo una usuaria.

“Qué bueno amiga, admiro tu valor… no tengas miedo… ese perro sabe lo que hizo. Que esto se haga viral”, dijo otra mujer.

Varias jóvenes internautas de Matamoros, Tamaulipas, lograron reconocer al hombre y aseguraron que también han sido víctimas de sus insultos y acoso.