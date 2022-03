¿Las minifaldas qué? Prohíben a alumnas usarlas para “evitar el acoso” en preparatoria de León, Guanajuato

En Guanajuato, la directora de la preparatoria oficial de León pidió a las alumnas evitar usar minifaldas, shorts y tops en clases para no ser acosadas .

Fue el pasado 17 de marzo cuando se informó que durante una reunión virtual con jefes de grupo, la directora de la preparatoria oficial de León propuso que las alumnas no usaran shorts, faldas o tops para evitar ser acosadas en el plantel.

“Cuidar su manera de vestir, son jovencitas, tienen bonito cuerpo, pero esto al enseñarlo, pues dan tentaciones para otras personas, entonces prevenir el acoso sexual”, así lo dijo la directora Dalila Abella Camarena García.

Dicha propuesta generó polémica de forma inmediata y la molestia de las estudiantes de la preparatoria, además de críticas por no atender las denuncias de acoso.

Alumnas de preparatoria de León rechazan propuesta de directora de no usar faldas, shorts o tops

Diversas estudiantes de la preparatoria oficial de León rechazaron la sugerencia de su directora bajo el argumento de que la vestimenta no es la causa de que exista el acoso.

“No creo que tenga nada que ver la vestimenta, no creo que por tu manera de vestir tengan que, no estás dando un consentimiento para que te toquen, entonces no tienen nada que ver, tú te puedes vestir de la manera que sea, no porque lleves un vestido tienen derecho a acosarte, porque lleves falda, short”, dijo una alumna.

Las alumnas consideraron que la medida propuesta por la directora del plantel no busca proteger a las mujeres; incluso, criticaron que no se castigue a los acosadores incluidos los propios profesores .

“Pues se me hace un su comentario fuera de lugar, porque realmente vestirte de la manera que sea nadie tiene derecho a acosarte”, argumentó otra estudiante.

Ante la propuesta de su directora, alrededor de 200 alumnas protestaron en la explanada del plantel por los distintos casos de acoso por parte de alumnos y profesores.

Denunciaron que pese a haber intentado dialogar con la directora por su propuesta, esta se ha negado, pues se limita a hablar con los jefes de grupo.

Investigan a directora de preparatoria que sugirió a alumnas no usar faldas, shorts o tops

Al día siguiente de haberse dado a conocer la noticia, la Universidad de Guanajuato (UG) informó que abrió una investigación de forma oficiosa a raíz de la propuesta de la directora Dalila Abella Camarena García hacia las alumnas de la preparatoria oficial en León.

Se trata de la investigación I-4/2022 sobre la sugerencia de la directora a que las alumnas no usen faldas, shorts o tops en los salones de clases para evitar el acoso.

En este sentido, la UG expresó su rechazó a la sugerencia de la directora del plantel y señaló que su postura es garantizar el pleno respeto a los derechos de las personas .

De acuerdo con los reportes locales, este jueves las estudiantes de la preparatoria oficial de León tomaron sus clases sin ninguna restricción y con la vestimenta que ellas eligieron.