Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Yael, el sujeto que es señalado como el presunto partícipe en l asesinato de Brayan Nicolás Vicente, regidor de Reynosa, Tamaulipas.
Así lo resolvió el impartidor de justicia al determinar que hay elementos suficientes para continuar con el proceso en contra de Yael, por los delitos contra la salud y cohecho.
Yael es vinculado a proceso por el presunto asesinato de Brayan Nicolás Vicente
En seguimiento al caso del asesinato de Brayan Nicolás Vicente ocurrido en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México (CDMX), un juez de control vinculó a proceso a Yael, presunto partícipe del crimen.
Lo anterior luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba contundentes que se indica, evidencian la relación de Yael con el crimen ocurrido el sábado 6 de diciembre.
En consecuencia, el juez de control resolvió ordenar la vinculación a proceso del sujeto, a quien también le impuso otras medidas cautelares mientras se desarrolla el caso:
- Prisión preventiva justificada
- Plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria
Cabe destacar que los elementos que se presentaron como prueba de la participación del sujeto en el crimen, fueron entre otros, cuatro tarjetas bancarias propiedad de Brayan Nicolás Vicente Salinas.
De acuerdo con lo indicado en las investigaciones, Yael y otra persona que no ha sido detenida, hizo compras en gasolineras y tiendas de conveniencia del Estado de México con las tarjetas del regidor de Reynosa.
Cronología del asesinato de Brayan Nicolás Vicente
La información que han compartido las autoridades con respecto al asesinato de Brayan Nicolás Vicente, establece que el crimen contra el regidor de Reynosa ocurrió de esta manera:
- 5 de diciembre de 2025: Brayan Nicolás Vicente Salinas viajó a la CDMX para asistir al mitin en el Zócalo, para lo cual rentó un departamento en Paseo de la Reforma 27, colonia Tabacalera
- 6 de diciembre de 2025: el Regidor fue visto acompañado de dos hombres que ingresan con él al departamento, donde ambos lo sometieron, estrangularon y le robaron dinero, tarjetas bancarias y su celular
- 7 de diciembre de 2025: Personal de limpieza encuentra el cuerpo sin vida dentro del departamento, con signos de violencia y estrangulamiento; la Fiscalía abre carpeta de investigación.
- 8 de diciembre de 2025: Se confirma públicamente la identidad de la víctima y se informa que los acompañantes huyeron tras el crimen
- 9 de diciembre de 2025: La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en la alcaldía Gustavo A. Madero a Yael