Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Yael, el sujeto que es señalado como el presunto partícipe en l asesinato de Brayan Nicolás Vicente, regidor de Reynosa, Tamaulipas.

Así lo resolvió el impartidor de justicia al determinar que hay elementos suficientes para continuar con el proceso en contra de Yael, por los delitos contra la salud y cohecho.

Yael es vinculado a proceso por el presunto asesinato de Brayan Nicolás Vicente

En seguimiento al caso del asesinato de Brayan Nicolás Vicente ocurrido en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México (CDMX), un juez de control vinculó a proceso a Yael, presunto partícipe del crimen.

Lo anterior luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba contundentes que se indica, evidencian la relación de Yael con el crimen ocurrido el sábado 6 de diciembre.

En consecuencia, el juez de control resolvió ordenar la vinculación a proceso del sujeto, a quien también le impuso otras medidas cautelares mientras se desarrolla el caso:

Prisión preventiva justificada

Plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Cabe destacar que los elementos que se presentaron como prueba de la participación del sujeto en el crimen, fueron entre otros, cuatro tarjetas bancarias propiedad de Brayan Nicolás Vicente Salinas.

De acuerdo con lo indicado en las investigaciones, Yael y otra persona que no ha sido detenida, hizo compras en gasolineras y tiendas de conveniencia del Estado de México con las tarjetas del regidor de Reynosa.

Detienen a Yael por el asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas en CDMX (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Cronología del asesinato de Brayan Nicolás Vicente

La información que han compartido las autoridades con respecto al asesinato de Brayan Nicolás Vicente, establece que el crimen contra el regidor de Reynosa ocurrió de esta manera: