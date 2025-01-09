La policía municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en colaboración con otras instituciones de seguridad, rescató a un joven, víctima de secuestro.

Durante el operativo fueron arrestados Isaías N., de 31 años de edad, e Isela N, de 24, ambos originarios de Guerrero.

Los detenidos fueron identificados como responsables del secuestro por la víctima.

¿Qué pasó en Izúcar de Matamoros?

El delito ocurrió el 3 de enero en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

La víctima fue privada de su libertad y llevada a un hotel en Izúcar de Matamoros, donde fue retenida contra su voluntad.

Posteriormente, identificó a los detenidos como sus secuestradores y estos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que continúa con la investigación del caso.