La policía municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en colaboración con otras instituciones de seguridad, rescató a un joven, víctima de secuestro.
Durante el operativo fueron arrestados Isaías N., de 31 años de edad, e Isela N, de 24, ambos originarios de Guerrero.
Los detenidos fueron identificados como responsables del secuestro por la víctima.
El delito ocurrió el 3 de enero en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
La víctima fue privada de su libertad y llevada a un hotel en Izúcar de Matamoros, donde fue retenida contra su voluntad.
Posteriormente, identificó a los detenidos como sus secuestradores y estos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que continúa con la investigación del caso.