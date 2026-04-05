Autoridades de Tabasco reportaron una alta afluencia turística, al superar los 30 mil visitantes en playas, balnearios y centros recreativos durante la Semana Santa 2026.

El Instituto de Protección Civil estatal destacó el saldo blanco como resultado del operativo “Vacaciones Seguras”, en el que participan más de 2 mil 700 elementos de corporaciones de seguridad y salud.

Tabasco garantiza playas limpias y seguras en Semana Santa

Previo al inicio de las actividades recreativas, autoridades de medio ambiente y del sector salud certificaron playas libres de hidrocarburos mediante monitoreos permanentes en las costas de Paraíso, Centla y Cárdenas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Javier May Rodríguez, informó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores. Como parte del operativo, se brindaron 29 servicios prehospitalarios por situaciones menores, sin que se registraran rescates acuáticos ni fallecimientos.

Como parte de la oferta turística, las playas de Sánchez Magallanes, en el municipio de Cárdenas, se convirtieron en uno de los principales puntos de reunión, al concentrar a miles de visitantes.

Semana Santa 2026: Tabasco reporta playas limpias y saldo blanco. (Cortesía)

El lugar destacó por su ambiente festivo con la presentación estelar de La Sonora Santanera, además de espectáculos de artistas locales que fortalecieron la experiencia turística en la región.

Con estos resultados, Tabasco reafirma su posicionamiento como un destino atractivo y seguro durante la temporada vacacional, impulsando el turismo y la economía local.