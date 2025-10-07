El gobernador Javier May inauguró la exposición “Tabasco en Punto México”, un espacio que muestra la grandeza natural, cultural y gastronómica del Edén mexicano, con el objetivo de proyectar la identidad del estado a nivel nacional y fortalecer su desarrollo turístico.

El mandatario se encontraba acompañado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la titular de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, Katia Ornelas Gil, en donde señaló que del 3 a 30 de octubre los visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar en Polanco más de 7 mil productos locales.

“La gastronomía será otro de los grandes atractivos, con sabores únicos que distinguen a nuestra región, porque la cocina de Tabasco es herencia de nuestras raíces y motivo de orgullo para todo México” Javier May, gobernador de Tabasco

Tabasco se consolida como destino turístico y cultural

Durante el evento inaugural, se detalló que la exposición incluye talleres en vivo, degustaciones de cacao, chocolate, exhibición de bordado y barro y promoción de los destinos turísticos tabasqueños.

Asimismo, el gobernador hizo una invitación al Festival Cultural Ceiba, del 17 al 19 de octubre, como un gran encuentro artístico y cultural, y el Festival del Chocolate Tabasco 2025, del 13 al 16 de noviembre.

Más de 7 mil productos elaborados por manos tabasqueñas se exhiben en la exposición “Tabasco en Punto México” (Cortesía)

Por su parte, Josefina Rodríguez reconoció a Tabasco como un referente turístico en el sur del país, por su gastronomía y su riqueza cultural. Además, celebró la Quinta Grijalva, la cual se ha transformado en un Centro Cultural abierto al público.

Mientras que, Katia Ornelas subrayó que Tabasco es “puerta de agua y selva, de cacao y de futuro”, y que su gobierno impulsa un modelo de turismo sostenible, con innovación, conectividad y experiencias únicas.

El evento contó con la presencia de tamborileros, artesanos y la Flor Tabasco 2025, María Fernanda Palma Miramontes, símbolo de identidad y orgullo del estado. Actualmente, el turismo aporta el 4.8% del PIB estatal, consolidándose como uno de los motores económicos más fuertes del sureste.