En conferencia de prensa, el gobernador Javier May Rodríguez destacó el alcance histórico que tuvo esta edición, posicionando al festival como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del sureste.

La secretaria de Turismo, Katia Ornelas Gil, presentó los resultados: más de 352 mil visitantes y un crecimiento del 10.5% respecto a la edición pasada.

El festival no solo se vivió; se compartió, se viralizó y se posicionó como una experiencia segura, abierta y para todas y todos. Katia Ornelas Gil

Festival del Chocolate 2025 genera una alta derrama económica

Katia Ornelas Gil señaló que del 13 al 17 de noviembre se vivió una verdadera fiesta de sabor y tradición en el Parque Tabasco “Dora María”.

Miles de asistentes no solo realizaron compras, sino que participaron en una experiencia que combinó historia, gastronomía, identidad, turismo e innovación, lo que fortaleció la proyección cultural del cacao tabasqueño.

El festival también impulsó un incremento del 8% en la ocupación hotelera, beneficiando directamente a familias tabasqueñas, transportistas, meseros, cocineras, artesanas, artesanos, emprendedores y productores.

Festival del Chocolate 2025 rompe récord con más de 352 mil visitantes. (Cortesía )

Claudia Sheinbaum destaca el potencial del cacao tabasqueño

La edición 14 brilló con la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya presencia envió un mensaje contundente al país y al sector productivo: Tabasco está preparado para avanzar con la instalación de la fábrica de Chocolates Bienestar, proyecto que consolidará al estado como la nueva casa del chocolate.

Este año, el festival también contó con España y Tlaxcala como país y estado invitado, además de la participación de los países del Mundo Maya: Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. La delegación española destacó su interés por el potencial agroindustrial tabasqueño y la generación de nuevos acuerdos comerciales.

Katia Ornelas Gil subrayó la llegada de visitantes nacionales provenientes de Colima, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, así como turistas internacionales de Alemania, Austria, Australia, Estados Unidos, Italia, Nicaragua, Polonia y Venezuela, fortaleciendo la reactivación turística del estado.

Alcance del Festival del Chocolate 2025

La titular de Turismo informó que la edición contó con 550 expositores, 21 reuniones empresariales, 11 sesiones técnicas y académicas, así como encuentros entre los países del Mundo Maya.

El evento transcurrió con saldo blanco, inclusión y una amplia oferta cultural: 372 artistas, más de 9 mil platillos tradicionales y el “Choco Pasaporte” que registró más de 20 mil intercambios comerciales, impulsando el consumo local.

