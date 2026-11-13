El gobernador Javier May Rodríguez inauguró la décimo quinta edición del Festival del Chocolate 2026 en Tabasco, donde recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la Declaración de Protección como Identificación Geográfica del Cacao de la Región Chontalpa de Tabasco, reconocimiento que protege la autenticidad del producto y respalda la tradición cacaotera de la entidad.

El encuentro se realiza del 12 al 17 de noviembre en el Parque Tabasco ‘Dora María’, con una expectativa de más de 352 mil visitantes y una derrama económica superior a los 235 millones de pesos, mediante actividades culturales, gastronómicas y de negocios que buscan impulsar al sector turístico y productivo.

Javier May recibe distintivo del IMPI para proteger el cacao de Tabasco

Durante la ceremonia inaugural, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, entregó al mandatario estatal la placa de Declaración de Protección como Identificación Geográfica del Cacao de la Región Chontalpa de Tabasco.

Este distintivo busca proteger la autenticidad del grano y reconocer las características que distinguen la producción de cacao de esta zona. Además, reafirma la posición de Tabasco como principal productor de cacao a nivel nacional.

Javier May destacó que la proyección internacional del chocolate tabasqueño debe traducirse en mejores condiciones para las personas que trabajan en el campo y mantienen viva esta actividad.

La continuidad es lo que más nos importa: que el conocimiento de nuestros mayores encuentre futuro en las manos de las nuevas generaciones. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Por su parte, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, informó que más de 16 mil 700 productoras y productores cultivan cerca de 34 mil hectáreas de cacao en Tabasco. Esta actividad representa el sustento de miles de familias y forma parte del patrimonio productivo e histórico del estado.

Javier May inaugura el Festival del Chocolate con reconocimiento al cacao tabasqueño (Cortesía )

Festival del Chocolate 2026 espera más de 352 mil visitantes en Tabasco

La décimo quinta edición del festival cuenta con un programa de más de 240 actividades culturales, gastronómicas y de negocios, con las que se busca promover el chocolate tabasqueño y generar oportunidades para los sectores relacionados con su producción y comercialización.

Para esta edición, Costa Rica y Puebla participan como invitados especiales, además de delegaciones de países del Mundo Maya, con el propósito de fortalecer el intercambio comercial y técnico alrededor del cacao.

Durante la inauguración, Carlos Alvarado Muñoz, enlace nacional de Cacao y jefe de Agencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, señaló que la comitiva de su país acudió a Villahermosa para estrechar lazos de cooperación y conocer los modelos de producción cacaotera de Tabasco.

Con la entrega del distintivo del IMPI y la realización del Festival del Chocolate, el gobierno estatal busca dar mayor proyección a la producción local, impulsar la cadena de valor del cacao y generar beneficios para las familias que participan en esta actividad.