Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso, Tabasco, estaría siendo investigado por enriquecimiento ilícito y presunto abuso de poder.

De acuerdo con lo reportado por el ayuntamiento de Paraíso, se habría realizado un cateo a la casa del edil este miércoles 19 de agosto; sin embargo, desconocen las razones.

¿Quién es Alfonso Baca Sevilla? Alcalde de Paraíso, Tabasco

Alfonso Jesús Baca Sevilla es el actual alcalde de Paraíso, Tabasco, por el partido Movimiento Ciudadano, al que se cambió tras quedar fuera del proceso de Morena en 2024.

Durante dichas elecciones, mostró una preferencia mayor al 50% sobre otros candidatos, tras contender en 2021 por la misma demarcación, perdiéndola en las urnas.

¿Quién es Alfonso Baca Sevilla? Alcalde de Paraíso, Tabasco

Sin embargo, durante su administración en Paraíso se señalaron diversas irregularidades como nepotismo, aunque la FGR lo imputaría de enriquecimiento ilícito.

¿Qué edad tiene Alfonso Baca Sevilla?

Nacido en Paraíso, Tabasco, en 1966, Alfonso Baca Sevilla tendría 59 años cumplidos.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Baca Sevilla?

De acuerdo con diversas felicitaciones, el cumpleaños de Alfonso Baca Sevilla sería el 28 de noviembre, por lo que su signo zodiacal sería Sagitario.

¿Quién es la esposa de Alfonso Baca Sevilla?

Alfonso Baca estuvo casado con Gabriela Jiménez por al menos 28 años, aunque no se tienen detalles sobre su divorcio.

Actualmente se menciona que estaría casado con Alejandra Calderón Dorantes, presidenta honoraria del DIF en Paraíso.

¿Quién es Alfonso Baca Sevilla? Alcalde de Paraíso, Tabasco (Apple Photos Clean Up)

¿Alfonso Baca Sevilla tiene hijos?

Alfonso Baca Sevilla tuvo tres hijos con Gabriela Jiménez, como dio a conocer el alcalde en una publicación.

¿Qué estudió Alfonso Baca Sevilla?

Alfonso Baca Sevilla es licenciado en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Asimismo, Alfonso Baca Sevilla tendría dos diplomados, uno en Alta Dirección por el IPADE; y un segundo en Logística Integral por el Tec de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Alfonso Baca Sevilla?

Antes de contender en 2021 por Paraíso a través del partido Fuerza México y convertirse en el alcalde para el periodo 2024-2027, Alfonso Baca Sevilla no había tenido otro cargo público.

Sólo había sido activista por el PRD en Paraíso, en donde llegó a coordinador de Logística para la campaña de Jorge Andrés García, quien resultó electo.

Asimismo, de acuerdo con una columna del Heraldo de Tabasco, trabajó en Pemex.