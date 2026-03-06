La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo el primer Seminario sobre Buenas Prácticas de Fomento Laboral Penitenciario en México, con la participación de autoridades federales y representantes de las Secretarías del Trabajo de 19 entidades federativas.

El encuentro tuvo como objetivo impulsar acciones coordinadas que favorezcan la inclusión laboral de las personas privadas de la libertad y avanzar hacia la construcción de una Estrategia Nacional de Fomento Laboral Penitenciario.

STPS impulsa trabajo penitenciario como eje de reinserción social efectiva

Durante la inauguración, Gabriel Tamariz Sánchez, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, destacó que el trabajo penitenciario representa una herramienta clave para lograr una reinserción social efectiva.

Explicó que la actividad productiva dentro de los centros penitenciarios permite desarrollar capacidades laborales, fortalecer la dignidad humana y contribuir a la reducción de la reincidencia.

Asimismo, subrayó que avanzar hacia la formalización del trabajo digno en estos espacios constituye una inversión social y de seguridad pública que beneficia a las personas privadas de la libertad, a sus familias y a la sociedad.

El seminario se desarrolló mediante mesas de trabajo enfocadas en marco legal y políticas públicas, seguridad social, vinculación con el sector productivo y alianzas intra e intergubernamentales, además de una mesa dedicada a definir el rumbo hacia una Estrategia Nacional de Fomento Laboral Penitenciario.

En las sesiones también participaron especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes aportaron una perspectiva técnica y de derechos humanos sobre la importancia de dignificar el trabajo penitenciario y avanzar hacia su formalización.

Estrategia Nacional de Fomento Laboral Penitenciario avanza con coordinación interinstitucional

Como resultado de los trabajos, se delinearon los primeros elementos de la Estrategia Nacional de Fomento Laboral Penitenciario, mediante la cual las entidades participantes refrendaron su disposición para fortalecer la coordinación institucional, impulsar la capacitación laboral vinculada al mercado de trabajo y promover alianzas con el sector productivo.

Asimismo, se planteó avanzar de manera progresiva hacia la formalización laboral de las personas privadas de la libertad, lo que incluye el acceso a seguridad social y mejores condiciones productivas dentro de los centros penitenciarios.

Durante la clausura del seminario, Gabriel Tamariz Sánchez señaló que este ejercicio marca el paso de un diagnóstico hacia la acción y presentó el proyecto Reinserción MX, una iniciativa nacional orientada a articular los esfuerzos federales y estatales en materia de inclusión laboral penitenciaria.

Con este programa se busca impulsar trayectorias laborales reales, promover la formalización del trabajo y mejorar las condiciones productivas dentro de los centros penitenciarios del país.

Con la realización de este seminario, la STPS reiteró su compromiso de impulsar el trabajo digno como eje de la reinserción social, así como de construir, en coordinación con las entidades federativas, una política pública nacional más justa, incluyente y sostenible en materia de fomento laboral penitenciario.