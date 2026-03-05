La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encabezó la Primera Sesión Extraordinaria de 2026 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este encuentro tripartito, se aprobó el anteproyecto que moderniza la normativa de seguridad en las minas subterráneas de carbón.

Este avance formaliza el tránsito de la norma hacia el proyecto PROY-NOM-032-STPS-2026, una acción concreta del Estado mexicano para reforzar la prevención en uno de los sectores de mayor riesgo laboral, beneficiando directamente a 4 mil 500 trabajadores.

STPS eleva estándares de seguridad en la minería del carbón

El proyecto es fruto de un intenso trabajo técnico iniciado en mayo de 2025, donde participaron el sector productivo, la academia e instituciones públicas.

Entre las nuevas disposiciones, destacan estándares estructurales más estrictos, como alturas mínimas en galerías de 1.8 metros, garantizando condiciones más seguras para el personal.

Asimismo, la regulación establece requisitos técnicos para la ventilación forzada, asegurando niveles adecuados de oxígeno respirable. También se definen parámetros sobre la inclinación de rampas, tiros verticales y fortificación, fundamentales para prevenir colapsos y accidentes en las profundidades.

De manera relevante, el proyecto elimina el concepto de “operación a menor escala”, cerrando lagunas normativas que antes permitían excepciones en la seguridad. Ahora, todas las minas deberán contar con sistemas de gestión específicos, personal certificado y refugios de salvamento con autonomía para emergencias.

El proyecto se publicará para consulta pública durante 60 días naturales, conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad. Con esta actualización, la STPS busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, reduciendo significativamente los riesgos de trabajo en esta actividad.

Este avance se suma a la agenda de dignidad laboral que incluye el fortalecimiento de la libertad sindical y la actualización de tablas de enfermedades. Con ello, México reafirma su compromiso con la vida de los trabajadores y cumple con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).