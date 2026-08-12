Román Cortés, diputado local de Morena, fue captado entregando conos con huevo a habitantes de Atizapán, Estado de México.

Grabaciones difundidas en redes sociales muestran al militante del Movimiento de Regeneración Nacional entregando el periódico Regeneración, junto a una dotación de huevos.

Acción que se se está interpretando como un “acto anticipados de campaña” aún cuando el diputado no está pidiendo directamente el voto.

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¡Qué transformación tan pinche nutritiva!🍳🥚

El diputado local de Morena, Román Cortés, fue captado repartiendo el periódico Regeneración, acompañado de cajas de huevo.

Porque al parecer la verdad ya no basta, hay que… pic.twitter.com/NfT54Bf8hO — 💥🏴‍☠️✪ Don Metralleta ✪🏴‍☠️💥 (@Baldo04555156) August 10, 2026

Aunque el proceso electoral 2026-2027 está programado para iniciar el 10 de septiembre, mientras que las precampañas iniciarán hasta enero del próximo año, algunos políticos parecen estar desafiando al Instituto Nacional Electoral (INE) al estar promocionándose.

Días atrás, representantes del PAN denunciaron formalmente ante el INE a Andrés Manuel López Beltrán, a quien acusar de estar pidiendo el voto antes de las fechas establecidas.

Morena niega actos anticipados de campaña

Ante las constantes denuncias del PAN contra Morena, el partido ha negado realizar actos anticipados de campaña.

Argumentan que los eventos y giras encabezadas por personas que “casualmente” tienen intenciones de contender en las elecciones electorales del 2027 son estrategias para fortalecer la presencia de Morena, pero sobre todo son “actos informativos”.

Morena (Michelle rojas)

¿Qué es un acto anticipado de campaña?

Autoridades electorales señalan que un acto anticipado de campaña son aquellas expresiones, reuniones o propaganda proselitista realizadas por partidos, aspirantes o candidato que tiene lugar fuera de los plazos legales establecidos.

Se identifican por tres factores:

Personal: El acto lo realiza un partido o un aspirante.

Atemporal: Ocurre antes de que inicien formalmente los plazos legales de campaña o precampaña.

Subjetiva: Llamado directo y explícito a votar.

Quienes realicen un acto anticipado de campaña están sujetos a una amonestación pública, multas económicas, suspensión o cancelación del registro como partido político y reducción de hasta el 50% del financiamiento público.