La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) ha imputado a tres por el homicidio de Jesús Bernardo “N” e incendio del CUM de Hermosillo, hecho ocurrido la pasada noche del 28 de agosto.

Los imputados identificados como Daniel Ernesto “N”, César Abdiel “N” y Jesús Salvador “N” enfrentan los cargos por homicidio calificado con premeditación, ventaja y brutal ferocidad por hechos del CUM de Hermosillo.

Y por lo que los tres imputados quedaron en prisión preventiva justificada y el plazo constitucional fue ampliado hasta el 9 de septiembre, detalló la Fiscalía de Sonora.

Fiscalía de Sonora imputa a tres por homicidio e incendio del CUM de Hermosillo (Fiscalía de Sonora)

Análisis de balística clave para imputa a tres por homicidio e incendio del CUM de Hermosillo

En más detalles, la Fiscalía de Sonora precisó que durante la detención de Daniel Ernesto “N” se aseguraron tres pistolas calibre 9 milímetros, lo que aplicó análisis de balística clave para imputa a tres por homicidio

Ya que tras el análisis de balística, la Fiscalía de Sonoro pudo establecer una concordancia positiva entre esas armas y los disparos realizados en el CUM de Hermosillo.

Asimismo, la investigación que vincula a los tres por el homicidio de Jesús Bernardo “N”, se establece la hipótesis de los hechos, según la víctima fue llevada a un inmueble de la colonia Floresta, donde fue golpeada y posteriormente trasladada a un predio al norponiente de Hermosillo, donde recibió varios disparos que le provocaron la muerte.