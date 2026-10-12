El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entregó al cantante Yahir Othón Parra el reconocimiento de Hermosillense Distinguido ante más de 3 mil 500 personas que se reunieron en la Concha Acústica del Parque Madero para darle la bienvenida al ritmo de éxitos como “Alucinado” y “La locura”.

Yahír, eres un orgullo para nuestra ciudad, te queremos agradecer a nombre del Gobierno Municipal y sobre todo de miles de familias que hoy nos acompañan y otras más que seguramente nos están viendo en este momento, eres un orgullo para la H, con Yahir la H suena más fuerte que nunca. Toño Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo.

Las melodías Sonora Querida y La Yaquesita, interpretadas por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Hermosillo, acompañaron la llegada del artista al Parque Madero. Personas de distintas edades acudieron para conocerlo, tomarse fotografías y expresarle el orgullo que sienten por su trayectoria y sus raíces sonorenses.

Toño Astiazarán reconoce la trayectoria de Yahir y su vínculo con Hermosillo

Acompañado por sus hijos Patricia, Antonio y María Paula, el alcalde agradeció al cantante por contribuir a difundir entre nuevos públicos la riqueza gastronómica, cultural y la identidad de la capital sonorense.

Yahir formó parte de la primera generación del concurso de canto La Academia, en el año 2000. Durante el encuentro, recibió muestras de afecto de las personas asistentes, quienes dedicaron la tarde del domingo a darle la bienvenida y compartir con él un momento de convivencia.

El cantante recordó con emoción el cariño que ha recibido de sus paisanos a lo largo de los años y destacó que las muestras de afecto, las sonrisas, los abrazos y las bienvenidas son recuerdos que conserva y lleva consigo a donde quiera que va.

Yahir es reconocido por su apoyo a un niño de Hermosillo

Uno de los momentos destacados del evento fue el testimonio de Leonardo Melo Sabag, un niño de 12 años que compartió cómo el cantante contribuyó a su historia de vida. Yahir donó una chamarra que posteriormente fue sorteada para recaudar fondos destinados a las cirugías de corazón que Leonardo necesitó cuando era recién nacido.

El menor también agradeció al alcalde y a su familia por el apoyo que le brindaron. Su testimonio recordó la importancia de la solidaridad y de las acciones que contribuyen a mejorar la vida de otras personas.

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Hermosillo también participó con una muestra del talento musical de la ciudad, como parte del programa preparado para recibir al intérprete.

Yahir recibe reconocimiento en Hermosillo ante más de 3 mil personas (Cortesía )

Yahir, quien desarrolla una trayectoria en la música pop, las baladas románticas, la televisión y el teatro musical, estuvo acompañado por su esposa, Cristina Lliteras, y su hijo, Ian Othón Lliteras.

Al evento asistieron también Oscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, y Fernanda Cisneros, directora de Desarrollo Turístico de Hermosillo.