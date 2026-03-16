El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el fortalecimiento del sistema de salud estatal con la incorporación de 419 médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estas contrataciones posicionan a la entidad como la que más especialistas ha sumado al sistema de salud del IMSS a nivel nacional, resultado del impulso a la cobertura médica en distintas regiones del estado.

Sonora encabeza contratación de médicos especialistas del IMSS

El mandatario estatal explicó que esta cifra se dio a conocer durante la Jornada de Reclutamiento 2026 del IMSS, realizada en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Ciudad de México.

En este proceso se informó que Sonora lidera el número de contrataciones, seguido por Estado de México Oriente con 407 médicos, Coahuila con 351, Chihuahua con 297 y Michoacán con 283 especialistas.

Durazo Montaño señaló que este avance permitirá reforzar la atención médica en hospitales y unidades de salud, incluyendo centros hospitalarios ubicados en Hermosillo y otros municipios del estado.

Asimismo, indicó que la estrategia para mejorar los servicios médicos también contempla el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, mediante la construcción y modernización de seis hospitales en la entidad.

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo amplio para ampliar la cobertura de atención especializada y consolidar un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta para la población.

Jornada de reclutamiento del IMSS suma 7 mil médicos especialistas

Entre el 2 y el 11 de marzo, se concretó la contratación de 419 médicos especialistas para Sonora, como parte de un proceso nacional que incorporó 7 mil 400 médicos para reforzar la atención médica en distintas regiones del país, principalmente en zonas de difícil cobertura.

Durante esta jornada, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció a Sonora como la entidad con mayor número de especialistas incorporados.

El funcionario señaló que la llegada de nuevos médicos permitirá mejorar la capacidad de atención en hospitales del Seguro Social y avanzar en el fortalecimiento de los servicios de salud.

Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó la relevancia de este proceso de contratación para garantizar que más especialistas puedan ejercer en regiones donde es necesario ampliar la cobertura médica.