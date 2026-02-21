El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que el nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado presenta un avance del 35% y se prevé que la entrega se realice en la primera mitad del 2027.

La obra sustituirá el actual Hospital General de Subzona No. 12 por sus condiciones de antigüedad y representa un compromiso conjunto entre el gobierno estatal y la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer los servicios de salud en la región fronteriza.

IMSS invierte más de 3 millones de pesos para hospital con 22 especialidades

Durazo Montaño detalló que la construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y avanza conforme al calendario establecido. El proyecto contempla una inversión de 3 mil 870 millones 568 mil 433 pesos y contará con 120 camas y 22 especialidades médicas.

Nuevo hospital del IMSS en San Luis Río Colorado estará listo en 2027 (cortesía)

Este nuevo hospital contará con:

Cinco quirófanos generales

Quirófano de tococirugía

Quirófano de cirugía ambulatoria

Sala de expulsión

Dos salas de endoscopía

Servicio de Urgencias

Imagenología

Laboratorio clínico

Puesto de sangrado

Anatomía patológica

Medicina física

Rehabilitación

14.5 consultorios de especialidades

El hospital cuenta con una superficie de 35 mil metros cuadrados y beneficiará a 128 mil derechohabientes del IMSS en San Luis Río Colorado y la región.

El mandatario estatal agregó que, además de esta obra, se fortalecen los servicios médicos con la construcción de cinco nuevos hospitales en Hermosillo, Guaymas, Vícam, Navojoa y Etchojoa, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

Finalmente, adelantó que en Guaymas se contempla un hospital de dimensiones similares al de San Luis Río Colorado.

Actualmente, continúan trabajos en instalaciones sanitarias, acabados interiores, colocación de tuberías, líneas de succión para sistemas de agua fría, habilitado de acero en entrepisos y sistemas pluviales, como parte del avance integral del proyecto hospitalario.