Con el objetivo de contener el resurgimiento del sarampión en el país, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la incorporación de Sonora al Programa Nacional de Reforzamiento Inmunológico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario sonorense hizo un firme llamado a la prevención y al cuidado colectivo, impulsando la vacunación oportuna para proteger a las familias en todos los municipios de la entidad.

Alfonso Durazo garantiza dosis y resalta coordinación con el Gobierno Federal

Alfonso Durazo destacó que la coordinación entre las autoridades de salud y la ciudadanía es la clave para mantener bajo control las enfermedades prevenibles. Por ello, exhortó a las familias a revisar sus esquemas de vacunación y acudir a las unidades médicas ante cualquier síntoma.

Contamos con la herramienta preventiva más importante: la vacuna contra el sarampión. Es segura, eficaz y gratuita; está disponible en todos los centros de salud del estado. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora

Además de los puntos fijos, el mandatario informó que existen brigadas de vacunación recorriendo localidades prioritarias para acercar el biológico a las zonas de mayor riesgo.

¿Quiénes deben vacunarse? Estos son los grupos prioritarios en Sonora

El jefe del Ejecutivo estatal precisó los criterios para recibir la dosis y asegurar una protección comunitaria efectiva:

Niñas y niños: A partir de los seis meses de edad.

Adolescentes y adultos: Hasta los 49 años que no cuenten con al menos dos dosis.

Esquemas incompletos: Quienes ya tienen una dosis deben acudir a completar el esquema.

Excepción: Para personas de 50 años o más, la vacunación no está indicada.

Alfonso Durazo reiteró que la salud es una responsabilidad compartida, por lo que convocó a los sonorenses a sumarse a esta estrategia nacional para mantener al estado libre de brotes y fortalecer el bienestar colectivo.