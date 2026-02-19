Como parte de la estrategia para reforzar la memoria histórica y la identidad cultural del estado, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó el estreno de la miniserie documental “Tierra y Lucha: Machi López”, producción original de Telemax.

La obra aborda la vida y legado de Machi López, figura vinculada a los movimientos de lucha agraria y organización campesina del siglo XX en Sonora. El mandatario estatal subrayó la relevancia de difundir las historias de personajes que han marcado el rumbo social y político de la entidad, al señalar que este tipo de contenidos fortalecen la identidad colectiva y el compromiso con la justicia social.

Sonora fortalece su memoria histórica con la serie “Tierra y Lucha: Machi López”

La producción se estrenará el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas, con retransmisiones programadas los días 28 de febrero y 7 de marzo a través de la señal estatal. El proyecto marca además el nacimiento de Telemax Documentales, una nueva línea de contenidos enfocada en temas históricos, sociales y culturales.

Telemax inicia nueva etapa con serie histórica sobre Machi López (cortesía)

Bajo la dirección de Patricia Ureña, Telemax asume el compromiso de generar producciones de alto valor social, respaldadas por talento local. La miniserie fue realizada en colaboración con la casa productora sonorense DVL, con producción de Alejandro Mendívil y dirección del cineasta hermosillense Luis Pablos.

La investigación estuvo a cargo de la periodista Paty Godoy y contó con la participación de investigadores e historiadores de la entidad, quienes aportaron contexto y análisis sobre la trayectoria de Machi López y su impacto en la defensa de la tierra y la organización comunitaria.

Telemax inicia nueva etapa con serie histórica sobre Machi López (cortesía)

Durante el evento, Ana María López Rodríguez señaló que el documental representa un reconocimiento histórico a la labor y pensamiento de su padre, resaltando que su lucha estuvo orientada a la construcción de un Sonora más justo, democrático y plural.

Con este lanzamiento, el Gobierno de Sonora y Telemax buscan consolidar una oferta audiovisual que preserve la memoria colectiva, impulse el análisis crítico del pasado y fortalezca la identidad cultural de las nuevas generaciones.