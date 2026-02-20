El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una mesa de trabajo estratégica para evaluar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de transformar la deuda histórica con los pueblos originarios en resultados tangibles y permanentes.

A través de un diálogo directo con las autoridades tradicionales, el mandatario estatal dio seguimiento a pilares fundamentales como la restitución de tierras, el reconocimiento del derecho al agua, el fortalecimiento de los servicios de salud y el impulso al desarrollo social de la región.

Alfonso Durazo convoca a la unidad para consolidar la justicia en Sonora

Durante la reunión, Alfonso Durazo exhortó a los liderazgos yaquis a mantener la unidad como el motor principal para dar continuidad al proyecto de transformación en sus comunidades.

El gobernador subrayó que la unidad se traduce en la fortaleza política necesaria para superar los retos del plan. Reconoció que, aunque se ha comenzado a pagar la deuda histórica, el camino aún es largo.

En el encuentro se realizó una revisión puntual de los compromisos en ejes prioritarios, estableciendo una agenda de trabajo precisa para el presente año que incluye:

Territorio: Avances en la restitución de tierras y certeza jurídica.

Agua: Garantizar el acceso y manejo del recurso hídrico.

Desarrollo: Impulso a proyectos productivos y otorgamiento de becas educativas.

Salud: Fortalecimiento de la atención médica en las comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora mantiene una política pública con enfoque de justicia y respeto, orientada a garantizar los derechos y la dignidad del Pueblo Yaqui.

Alfonso Durazo acelera Plan de Justicia Yaqui: Evalúa avances en agua y territorio. (Cortesía)

Al evento asistieron funcionarios del gabinete, entre ellos Fernando Rojo de la Vega (Bienestar), José Luis Alomía Zegarra (Salud), Celida López (Sagarhpa) e Iván Ramos Méndez (Derechos Indígenas), quienes junto a las autoridades tradicionales nombradas para este año, sellaron el compromiso de trabajo conjunto.